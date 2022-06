Williams over resultaten Latifi: Hij mist vertrouwen in de FW44

Nicholas Latifi had in zijn eerste twee F1-seizoenen moeite de snelheid van toenmalig teamgenoot George Russell bij te benen. De Brit is inmiddels vertrokken naar Mercedes en vervangen door Alexander Albon. Maar ook tegen de Thai moet de Latifi het al zeven Grands Prix-weekends afleggen. Daarnaast heeft de Canadees de FW44 meerdere keren in de muur geparkeerd. Volgens Dave Robson, head of vehicle performance bij Williams, heeft het allemaal te maken met vertrouwen.

"Daar ontbreekt het hem nog aan. Daarnaast moet hij de afstelling op bepaalde circuits ook nog verbeteren om de banden beter te laten werken", aldus Robson. "Ik denk dat als hij meer uit de derde training had gehaald in Monaco, Q1 een stuk beter was geweest. Hij was aan het einde van dat deel gefrustreerd. Hij had vertrouwen in de wagen, maar kreeg de voorkant van de auto niet goed op orde." De FW44 heeft in de basis ook moeite met het genereren van downforce. Robson stelt dat Latifi het lastig vindt om de juiste aerodynamische balans te vinden. "In de kwalificatie had hij gewoon niet genoeg vertrouwen in de voorvleugel, dus uiteindelijk in de aerodynamische balans. Dit is wat er mis is gegaan.

"Er is een aantal balansproblemen dat we willen verbeteren", zegt Latifi er zelf over. "Barcelona heeft duidelijk gemaakt hoe weinig downforce we hebben in vergelijking met andere auto's. Dat is een circuit waar je normaal gesproken alles belast, maar in veel snelle bochten lieten we het daar liggen. Het heeft ons uiteindelijk waardevolle informatie gegeven voor de mensen in de fabriek en voor de ontwikkeling van de auto op de lange termijn."