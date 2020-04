Ontbreken ‘roze Mercedes’ geen reden voor matige vorm Williams

In de afgelopen jaren is het steeds gebruikelijker geworden voor kleine teams om zogenaamde ‘non-listed parts’ in te kopen bij een van de topteams. Haas F1 begon daar in 2016 mee bij haar entree in de Formule 1 door alle mogelijke onderdelen in te kopen bij Ferrari. Ook tussen AlphaTauri en Red Bull Racing bestaat via Red Bull Technologies een nauwe samenwerking, terwijl Racing Point afgelopen winter nog een stap verder ging door met een bijna volledige kopie van de Mercedes W10 op de proppen te komen. Het team ontwierp de ‘roze Mercedes’ zelf, maar neemt wel versnellingsbakken en wielophangingen af bij het Duitse fabrieksteam.

Het trotse Williams kiest er daarentegen voor om zoveel mogelijk onderdelen zelf te produceren. Een werkwijze als die van Racing Point zien ze niet zitten. “Ik ben altijd erg duidelijk geweest over waar Williams staat rond het zijn van een onafhankelijke constructeur en hoe trots we daarop zijn. Wij zijn in deze sport op basis van wat we doen”, zei Claire Williams. “Als we het verkeerd doen, dan is dat onze fout. En als we het goed doen, kunnen we daar de eer voor krijgen. Dat is enorm belangrijk voor wie wij zijn. Met ons bedrijfsmodel zijn we in het recente verleden succesvol geweest. We hadden tussen 2014 en 2017 veel succes, dus het zijn slechts de laatste twee jaar. Het is niet zo dat we het niet goed doen omdat we geen Mercedes met een roze kleur hebben.”

Technisch directeur Andrew Green van Racing Point noemde het verrassend dat niet meer teams het voorbeeld van zijn team hebben gevolgd, maar door verschillende bedrijfsmodellen is er volgens Williams niet bij alle teams noodzaak om dat te doen. Green: “Dat is hun keuze. Zij hebben een heel andere opzet dan wij. Wij hebben een volledige productie-afdeling binnen het team en ik heb geen intenties om dat te veranderen. Zij hebben niet die capaciteit en bandbreedte, dus voor hun heeft dit bedrijfsmodel zin.”

De gelijkenissen tussen de Mercedes W10 en de Racing Point RP20: