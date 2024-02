Williams F1 toont livery voor FW46: Terugkeer legendarische sponsor

Net als in 2023 zal de Williams FW46 te herkennen zijn aan de donkerblauwe kleuren, waarbij het team gebruik maakt van de kleuren 'Heritage Navy Blue' en 'New Era Williams'. Over de auto is ook een subtiele rood-witte streep te vinden als verwijzing naar de Britse roots van het team, opgericht door Frank Williams. Op de sidepods schittert een voor Williams oude bekende sponsor: Komatsu. De producent van bouwmachines was in de jaren 80 en 90 al partner van het Williams F1-team, waarbij ook onderdelen werden aangeleverd voor de versnellingsbak in de jaren 1996 en 1997, toen het team kampioen werd.

Williams Racing FW46 Foto: Williams

De FW46 is de opvolger van de FW45, waarmee Williams vorig jaar zevende werd in het kampioenschap. Dat was grotendeels te danken aan Alexander Albon, aangezien hij 27 van de 28 punten in de wacht sleepte. Rookie Logan Sargeant kende een wat moeizamer jaar en moest dus genoegen nemen met één punt. Zijn snelheid in de tweede seizoenshelft leverde de Amerikaan wel een contractverlenging op. Met de FW46, de eerste auto die gebouwd is onder leiderschap van teambaas James Vowles, moet Williams verdere stappen zetten om zich weer te vestigen in het middenveld alvorens de weg terug naar de top weer wordt ingezet. Daarbij kan het rekenen op steun van de van Alpine overgekomen chief technical officer, Pat Fry. De FW46 zal op 20 februari, een dag voor de testdagen in Bahrein, voor het eerst de baan op gaan tijdens een filmdag op het Bahrain International Circuit.

"Het is een belangrijke mijlpaal om de 2024-kleuren te onthullen op een iconische locatie in New York", zegt teambaas James Vowles. "De FW46 is al maanden de focus van het team en iedereen in Grove doet nog steeds zijn uiterste best om onze bolide voor dit jaar af te leveren. We willen voortbouwen op het momentum van vorig seizoen en met Alex en Logan hebben we een rijderssamenstelling die in staat is om constant voor punten te strijden en tegelijkertijd onze ontwikkeling voor de toekomst te leiden. Sinds ik een jaar geleden bij Williams Racing kwam, heb ik dit team samen een aantal uitdagingen zien overwinnen en de zevende plaats in het constructeurskampioenschap zien opeisen, wat veel betekende voor alle betrokkenen. We hebben de wereld ook laten zien dat we de basis leggen voor de toekomst."

Williams Racing FW46 Foto: Williams

Vowles benadrukt dat Williams blijft werken aan verbeteringen, maar blijft ook realistisch over de verwachtingen voor de kortere termijn. "Natuurlijk hebben we samen nog een lange weg te gaan op deze reis, maar ik weet dat onze fans, partners en iedereen in de fabriek in Grove zich samen inzetten om nieuwe geschiedenis te schrijven voor dit iconische team. Het zal tijd kosten, maar ieders steun is essentieel om ons de komende jaren naar succes te leiden. Ik kijk ernaar uit om te zien wat dit seizoen voor ons in petto heeft."

Andere rijstijl

Albon hoopt ook op het moment van vorig jaar voort te bouwen en wil dat er hard gewerkt wordt om 'goede stappen vooruit te zetten' op het gebied van performance. "We hebben veel gevraagd van het team en de fabriek om deze auto te krijgen zoals het moet zijn en we hebben ook de filosofie van de auto een beetje veranderd. Het zal een aanpassing in rijstijl vergen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat deze verandering ons ten goede komt."

Sargeant kan er niet op wachten om aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 te beginnen en te blijven ontwikkelen als coureur. "Ik heb een productieve winterstop gehad, waardoor ik me zowel fysiek als mentaal heb kunnen voorbereiden op het komende jaar. Als ik de tijd neem om goed na te denken over mijn rookieseizoen, heb ik veel geleerd en ervaring opgedaan waar ik alleen maar van kan profiteren wanneer ik aan dit nieuwe seizoen begin", vertelt de Amerikaan. "Ik weet wat mijn doelen zijn dit jaar. Ik wil voortbouwen op de vooruitgang die ik heb geboekt sinds ik deel uitmaak van de Williams-familie. Ik ben van plan om meer bij te dragen aan het succes van het team. Iedereen in Grove heeft tijdens de winterstop onvermoeibaar gewerkt om de FW46 af te leveren. Ik kan ze niet genoeg bedanken voor hun harde werk en de steun die ze me hebben gegeven. Hopelijk kunnen we in 2024 samen mooie resultaten behalen."