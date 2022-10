Williams: “Sargeant niet gekozen om Amerikaans paspoort”

Jost Capito bevestigde Logan Sargeant rond de Grand Prix van de Verenigde Staten als teamgenoot van Alexander Albon bij Williams voor het Formule 1-seizoen 2023, ervan uitgaande dat de coureur in de Formule 2-finale in Abu Dhabi voldoende punten verzamelt voor een superlicentie. Een Amerikaanse coureur is vanuit commercieel oogpunt interessant, gezien de groeiende populariteit van de F1 in de Verenigde Staten. Dat is echter niet de reden dat Williams voor de 21-jarige coureur uit Florida heeft gekozen.

“Het is goed voor de F1 om een Amerikaanse rijder te hebben, maar we hebben Logan niet gekozen omdat hij Amerikaan is”, aldus Capito. “We hebben hem gekozen vanwege zijn successen en zijn verleden in het racen. Als we iemand vastleggen voor de Academy, dan is dat met het doel om hem in een F1-auto te krijgen. Als je een jonge coureur hebt die klaar is voor de F1 en een stoeltje beschikbaar hebt, dan moet je hem ook dat zitje geven. Anders doe je iets verkeerd. Daarom hebben wij geconcludeerd dat dit de juiste beslissing is. En dat Logan een Amerikaan is, is leuk maar niet de basis van dit besluit.”

Sargeant is bezig aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 2. Hij staat momenteel op de derde plek in het klassement, waarmee hij op koers ligt voor het veiligstellen van een superlicentie. Op de vraag of Sargeant zich sneller heeft ontwikkeld dan verwacht, antwoordt Capito: “Oh, niet echt. Maar je weet nooit hoe de ontwikkeling is. En op basis van het verleden sta ik erom bekend jonge coureurs snel door te laten stromen. Dat is namelijk de beste manier om uit te vinden welke potentie ze echt hebben, in plaats van ze te parkeren.”

“Als je ziet dat iemand er klaar voor is, zoals met Logan dit seizoen, dan is hij er klaar voor en nemen we die beslissing”, vervolgt Capito. “Het was geen verloren zaak geweest als we hadden besloten dat hij nog een jaar in de F2 nodig gehad zou hebben. Dan zouden we dat ook hebben gedaan. Maar als je ziet dat een rookie races wint en zo presteert in de kwalificatie, dan is een stap omhoog het juiste om te doen.”