Williams wil kansen 2022 niet opofferen voor ontwikkeling FW43B

De afgelopen drie seizoenen eindigde Williams op de laatste plaats in het constructeurskampioenschap. Afgelopen seizoen scoorde het in Grove gevestigde team weliswaar geen punten, maar ten opzichte van het jaar ervoor leek het team langzaam de weg omhoog te vinden. Dit jaar hoopt het team met de FW43B afstand te doen van de laatste positie in het kampioenschap, waarvoor het hoogstwaarschijnlijk vooral met Haas gaat strijden. Hoewel er dit jaar al gehoopt wordt op een positieve stap, is Williams zich uiteraard bewust van de kansen die het nieuwe technische reglement van 2022 biedt.

De ontwikkeling van de auto van 2022 geniet dan ook de hoogste prioriteit binnen Williams, verklaart CEO Jost Capito, ook als dat betekent dat de FW43B niet zo kan worden doorontwikkeld als gehoopt. “Ik denk dat 2021 echt een overgangsjaar is. We focussen ons echt op de auto voor 2022 en we gaan geen compromissen sluiten voor de auto voor 2022 vanwege de [doorontwikkeling van de] 2021-auto”, zei Capito. “Er is niet zo veel wat we nog kunnen doen aan de 2021-bolide. We gaan ons door het seizoen vechten en we gaan pushen, we weten waar de auto staat en we zullen natuurlijk ook nog het een en ander ontwikkelen, maar dat moet niet ten koste gaan van de auto voor volgend seizoen.

Capito rekent Williams niet af op resultaten 2021

Sinds halverwege 2020 is Williams in handen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital, dat de familie Williams uitkocht en sindsdien een reeks benoemingen heeft gedaan. Zo kwam Capito de renstal versterken als CEO, Simon Roberts werd benoemd tot nieuwe teambaas en FX Demaison werd recent nog aangetrokken als nieuwe technisch directeur. Samen met de financiële injectie van Dorilton én de nieuwe technische reglementen van 2022 ziet Capito mogelijkheden om Williams in een veel gunstigere positie te doen belanden.

Die ambitie staat voor de middellange termijn en daarom oordeelt het team in 2021 ook niet over de resultaten die het boekt, aldus de teambaas. “We hebben met de nieuwe reglementen en de nieuwe auto echt een significante stap nodig in 2022. Daar mikken we dan ook op. Voor 2021 houdt dat in dat we blijven vechten en er het maximale uit willen halen, maar we meten het succes niet in punten of klasseringen”, vertelde Capito. “We proberen de auto beter te begrijpen. Natuurlijk doen we kleine ontwikkelingen als we weten dat iets verkeerd is of we iets kunnen verbeteren. Natuurlijk doen we dat, maar we gaan niets opofferen aan de auto voor 2022.”