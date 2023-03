Williams content: Onze huidige vorm is een mooie verrassing

Williams eindigde vorig Formule 1-seizoen als laatste in het kampioenschap en liet tijdens de tests in de winter weten dat het niet verwachtte hogerop te komen dit jaar. In Bahrein verraste Alexander Albon echter met een plekje in Q2 en een dag later met een punt. In Saudi-Arabië kwamen hij en Logan Sargeant niet door het eerste kwalificatiedeel. De Thai kwam wel weer in de buurt van punten.

Het Britse team is misschien nog steeds een van de 'favorieten' om 2023 als rode lantaarndrager af te sluiten, al ziet het tempo er voorlopig veelbelovend uit. Vooral voor een team dat het sinds december zonder technisch directeur en hoofd aerodynamica moet doen.

"We sloten de test af met de gedachte dat we een betere auto hadden dan vorig jaar, maar die nog wel een van de langzaamsten was", aldus Robson tegen Motorsport.com. "Bahrein was min of meer een verrassing. Jeddah was een baan die beter bij ons paste, dus die verrassing was minder groot. We zijn echter net bezig. In alle sessies gaat het voorlopig nog wat op en neer, al gaat het tot dusver best goed. Hopelijk blijft dat zo."

Robson vertelt dat er met de FW45 een hoop verbeterd is ten opzichte van zijn voorganger. Het doel was om de auto veelzijdiger te maken. De auto uit 2022 genereerde te weinig downforce, maar dankzij de lage luchtweerstand kon het wel goed meekomen op hogesnelheidsbanen. Het hoogtepunt was de negende plek van Nyck de Vries in Monza, die daar het stokje van een zieke Albon overnam.

"We hebben vooruitgang geboekt. We wisten dat de auto van vorig jaar een aantal zwakke plekken had", gaat Robson verder. "Vorig jaar en dit jaar hebben we daaraan gewerkt. Dit is mijns inziens de reden dat we een stap gemaakt hebben. Vorig jaar begon wat minder, maar het werd steeds beter en beter. Begin dit jaar is weer een stap gezet, al zijn er nog maar twee circuits geweest. Ik weet zeker dat er ook nog banen komen waar die stap minder groot lijkt."