In een poging terug te keren aan de top, heeft Mercedes de filosofie van de nieuwe W15 aanzienlijk gewijzigd. Een van de grootste veranderingen is de overstap op de push-rod achterwielophanging, in navolging van Red Bull Racing en McLaren. Dit concept biedt aerodynamische voordelen zodat er meer lucht door de vloer en richting achtervleugel kan stromen. Bovendien kan de vorm van de versnellingsbak ook verbeterd worden.

Het was de verwachting dat door deze overstap van Mercedes ook klantenteams Aston Martin en Williams zouden kiezen voor een push-rod lay-out. Eerstgenoemde voldoet inderdaad aan de verwachting, maar Williams heeft ervoor gekozen om vast te houden aan het concept van 2023. Dat betekent dat de formatie uit Grove ook gebruikmaakt van de versnellingsbak van vorig jaar.

Voordeel voor beide partijen

Motorsport.com heeft vernomen dat deze beslissing, die al maanden geleden is genomen door Williams, in samenspraak met Mercedes tot stand is gekomen. Deze keuze is voordelig voor beide partijen. Zo hoeft Mercedes niet twee klantenteams te voorzien van een gloednieuwe versnellingsbak en achterwielophanging. Dat scheelt productietijd en logistieke hoofdbrekens. Williams bespaart op zijn beurt geld door de kiezen voor oudere onderdelen, waardoor dat geld weer elders aan besteed kan worden.

Tijdens de onthulling van de nieuwe bolide, zei teambaas James Vowles eerder deze maand: “De versnellingsbak wordt geleverd door Mercedes. Die ken ik natuurlijk al vele jaren heel erg goed. Het is een zeer betrouwbare versnellingsbak en biedt een goede basis om mee te werken. Het is bekend materiaal. De versnellingsbak maakt niet meer zo’n groot prestatieverschil als voorheen. Het bepaalt zelfs niet eens de wielbasis. Wat betreft de achterwielophanging: daar wil ik het graag over hebben, maar dat bewaar ik tot Bahrein. Er zijn wat interessante keuzes gemaakt.”