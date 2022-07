Waarom Williams het eerste 2022-concept terzijde heeft geschoven

De vleugels, de vloer, de sidepods, de motorkap, de wielophanging, de diffuser en enkele interne delen zijn veranderd. Een zeer uitgebreide verandering waarmee het team de basis heeft willen leggen voor een sterkere tweede seizoenshelft. Williams en Alexander Albon, die als enige van het team met het nieuwe pakket mocht rijden, kregen de potentie van de updates nooit helemaal te zien. Dat kwam door de regen op vrijdag en de crash in de eerste ronde van de race. En toch waren er enkele hoopgevende signalen die het team zullen helpen in de tweede helft van het seizoen.

Met het nieuwe ontwerp is Williams meer het Red Bull-concept gevolgd als we kijken naar de sidepods, maar de veranderingen gaan verder. Het is daarom ook te simpel om te stellen dat Williams de collega’s uit Milton Keynes simpelweg gekopieerd heeft omdat zij een winnend concept hebben. De update van Williams is vooral het resultaat van maandenlang werk. Kort na de start van het seizoen besefte men in Grove al dat het originele concept niet voldeed om mee te komen in de Formule 1. Desondanks kostte het toch nog behoorlijk wat tijd om de keuzes van de rivalen te evalueren en te begrijpen welke invloed dat zou hebben.

Gevraagd naar de beslissing om voor een geheel nieuwe auto te gaan, zegt Demaison. “Het was lastig. Het originele concept was bedoeld om downforce te creëren door de rijhoogte zo laag mogelijk te maken. Iedereen heeft het over het grondeffect en wij zeiden: ‘Nee, dit is niet de juiste richting’. Zodra wij lager wilden gaan en de achterkant stijver wilden maken, werd het te lastig. De plank onder de auto ging naar de vaantjes en de rijders klaagden. Daarom besloten we om iets anders te proberen.”

Williams besloot tijd te nemen en dan pas met een oplossing te komen. “We zagen heel veel teams die voor iets anders kozen”, gaat Demaison verder. “We zijn niet dom, we kijken ook wat de anderen doen. Wat dat betreft duurde het even voordat we klaar waren, we wilden niet zomaar iets overnemen zonder dat we het begrepen. Daarom duurde het tot de tiende race voor het op de baan kwam, we wilden voldoende kennis hebben van de verschillende concepten.”

De start op Silverstone was daarom verre van ideaal. Bij de crash van Albon in de eerste meters van de Britse Grand Prix raakten veel onderdelen zwaar beschadigd. Dat kan op termijn zelfs nog voor vertraging zorgen als Nicholas Latifi bijvoorbeeld in aanmerking komen voor de nieuwe wagen. Demaison bekijkt het echter van de zonnige kant. “Dit is niet het eind van het verhaal”, zegt hij. “We hebben vele verschillende oplossingen die we al getest hebben, maar we zullen bij dit concept blijven. Het opent vele deuren, met het concept dat we hiervoor hadden liepen we vast. Nu hebben we een ‘zachter’ concept en kunnen we hoger gaan met de rijhoogte. Je verliest minder in de langzame stukken door een gebrek aan downforce of mechanische grip. Daar zit heel veel winst.”