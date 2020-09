Williams benoemt opvolger voor teambaas Claire Williams

Roberts trad eerder dit jaar bij Williams in dienst als managing director nadat hij eerder bij McLaren en Force India (tegenwoordig Racing Point) had gewerkt. In zijn functie was hij op de fabriek in Grove eindverantwoordelijk voor de planning van het ontwerpen en ontwikkelen van de F1-auto’s.

Bovenop die taak komt nu dus de rol van teambaas. Die vacature stond open nadat Claire Wiliams vorige week besloot om direct na de Italiaanse Grand Prix een stap opzij te doen. Die aankondiging volgde op het nieuws van enkele weken geleden dat het financieel noodlijdende Williams was overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton. Met de toekomst verzekerd vond Williams het nu het juiste moment om afscheid te nemen. Ook Frank Williams zelf – tot zondag officieel teambaas van de renstal – is weg bij het team dat in de toekomst nog wel zijn naam zal dragen en dinsdag kondigde CEO Mike O’Driscoll eveneens zijn vertrek aan.

Vijftiger Roberts moet Williams samen met de nieuwe directie bestaande uit Dorilton-oprichters Matthew Savage en Darren Fultz en voormalig coureur James Matthews in rustiger vaarwater leiden: “Ik ben verheugd dat ik ben aangesteld als waarnemend teambaas van het team gedurende deze transitieperiode. We hebben een spannende tijd voor ons, een nieuw tijdperk voor Williams en ik ben blij dat ik daar onderdeel van uitmaak. Ik kan niet wachten om de uitdaging aan te gaan het team weer naar voren op de grid te brengen.”