CEO Williams wil met pensioen en vertrekt bij F1-team

Voorafgaand aan de Belgische Grand Prix kondigde Williams aan dat het team verkocht was aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital. Daarmee komt een einde aan een periode van financiële onzekerheid voor het Britse team, maar het heeft ook geleid tot een aantal ingrijpende veranderingen. Na afloop van de Italiaanse GP van afgelopen weekend vertrok de familie Williams bij de renstal die het in 1977 heeft opgericht. Ook werd vorige week de komst van een nieuwe directie aangekondigd, bestaande uit Dorilton-oprichters Matthew Savage en Darren Fultz, en voormalig coureur James Matthews.

Voorheen was O’Driscoll als CEO ook onderdeel van de directie van Williams, maar in een aankondiging op dinsdag bevestigde Williams dat hij van plan is om na zijn vertrek bij het team met pensioen te gaan. Wel zal hij tot en met het eind van dit jaar aanblijven om te helpen bij een soepele transitie naar de nieuwe eigenaren. “Het was en blijft een enorm privilege om onderdeel te zijn van dit geweldige team”, reageerde O’Driscoll op zijn vertrek. “Ik ben trots dat ik een rol gespeeld heb in het veiligstellen van de toekomst van Williams op de lange termijn en ik kijk ernaar uit om samen te werken met Matthew en zijn team, zodat er een soepele overgang is en we het best mogelijke pad voor toekomstig succes van dit team garanderen.”

Savage, de voorzitter van Dorilton Capital en sinds vorige week ook van Williams, prijst het werk van O’Driscoll, die sinds 2011 onderdeel was van de directie van het team en sinds juni 2013 acteerde als CEO. “Mike heeft een enorme bijdrage geleverd als CEO, waarbij hij sinds de beursgang in 2011 naast de familie Williams werkte. Hij heeft de zakelijke zijde van de groep op bewonderenswaardige wijze door uitdagende tijden gestuurd en was van onschatbare waarde in het voorbereiden van Williams op de spannende volgende fase.”