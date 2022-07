Williams voorziet alleen Albon van F1-upgrade op Silverstone

Williams staat na de eerste negen races van het Formule 1-seizoen 2022 op de tiende en laatste plaats in het kampioenschap voor constructeurs. In tegenstelling tot rampseizoen 2020 heeft het team uit Grove wel al een drietal punten gescoord, allemaal behaald door de begin dit jaar aangetrokken Alexander Albon. Het staat echter buiten kijf dat Williams de FW44 moet verbeteren om een regelmatigere basis punten te scoren. Voor de thuisrace van het team, de Grand Prix van Groot-Brittannië, introduceren zij dan ook een behoorlijk pakket met nieuwe onderdelen.

Het nieuwe aerodynamische pakket is echter niet beschikbaar voor beide coureurs en dus gaan de upgrades naar de hoogst geklasseerde coureur in het kampioenschap, laat head of vehicle performance Dave Robson weten. "We hebben een aangepast aerodynamisch pakket voor dit weekend, die we alleen inzetten op de auto van Alex", vertelt hij ter voorbeschouwing op de race op Silverstone. "We willen het gedrag ervan controleren en bevestigen dat het werkt zoals we in gedachten hebben. Het bodywork en de vloer vormen de basis van de upgrade en de nieuwe onderdelen zijn bedoeld om de downforce van de auto te vergroten."

Robson weet dat het enige tijd gaat kosten om de upgrade onder de knie te krijgen, maar hoopt dat Williams er voldoende over kan leren voordat de Formule 1 volgende week in Oostenrijk weer een sprintrace afwerkt. "We kijken uit naar onze thuisrace en naar het begrijpen van onze nieuwe onderdelen. Die gaan de balans en het rijgedrag van de auto waarschijnlijk veranderen en het kost waarschijnlijk iets meer tijd om ze onder de knie te krijgen, zodat de coureurs er het maximale uit kunnen halen. Aangezien de volgende race in Oostenrijk een sprint-evenement is, hopen we dit weekend zoveel mogelijk te leren."

Voor Williams is de Britse GP dus een thuisrace, maar dat geldt ook voor Alexander Albon. Hij rijdt weliswaar onder een Thaise licentie, maar is eveneens in het bezit van een Brits paspoort. Albon kijkt ernaar uit om weer voor publiek op Silverstone te rijden. "Het is een bijzonder circuit dat nog beter wordt gemaakt door alle fans die komen om ons te steunen", zegt hij. "Silverstone is ook de plek waar ik als achtjarige mijn eerste kartinglicentie behaalde, dus het is echt de locatie waar het voor mij allemaal begonnen is. Het is een van de circuits waar een coureur het meeste van kan genieten en ik denk dat het best wel leuk wordt in deze auto's."