Wie is Formule 1-debutant en Williams-coureur Logan Sargeant?

Logan Hunter Sargeant is op 31 december 2000 geboren in de Amerikaanse stad Fort Lauderdale. Op zijn achtste jaar begon Sargeant met racen en deed dat net als ieder andere Formule 1-coureur in een kart. De kersverse Williams-coureur kwam in actie in een aantal regionale en nationale events en boekte mooie resultaten. Hij vervolgde zijn loopbaan uiteindelijk in Europa. In 2015 werd de nieuwbakken F1-coureur wereldkampioen karten en een jaar later veroverde hij de titel in de WSK Champions Cup. Met dat laatste kampioenschap stapte hij over naar de autosport.

Zijn eerste ervaring met Formule-racen deed Sargeant op in het Formule 4-kampioenschap van de Verenigde Arabische Emiraten. Team Motopark nam hem op en liet Sargeant verspreid over 2016 en 2017 21 races afwerken. Hij won geen enkele race, maar eindigde vijftien van de achttien keer op het podium en werd zodoende tweede in het kampioenschap. Sargeant kende een druk 2017, want hij reed onder meer in het Britse F4-kampioenschap, Formule Renault Eurocup en de Formule Renault NEC. In Groot-Brittannië knokte Sargeant zich bij Carlin naar de derde stek in het klassement. In 2018 werkte hij een volledig seizoen af in de Formule Renault Eurocup en reed hij twaalf races in de Formule Renault NEC. Carlin haalde hem een seizoen later weer terug en liet hem racen in het FIA Formule 3-kampioenschap. Hij werd slechts negentiende, maar mocht wel naar het podium in Macau.

Tekst gaat verder onder de foto

Logan Sargean op het podium. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Reden genoeg voor Prema de jonge Amerikaan in 2020 aan te nemen en hem nog een volledig F3-seizoen te laten draaien. Dat jaar maakte Sargeant grote stappen en werd derde in de eindstand. 2021 werd een druk jaar. Hij reed twee wedstrijden in de European Le Mans Series, kwam in actie in de GT3-Le Mans-cup, werkte voor Charouz opnieuw een volledig F3-seizoen af en mocht drie races ruiken aan de Formule 2 bij HWA Racelab. Dat jaar werd hij ook als nieuwe junior aangekondigd van het opleidingsprogramma van Williams. Afgelopen seizoen bracht Sargeant vervolgens een heel jaar door in de Formule 2, dit keer bij zijn oude werkgever Carlin.

Tijdens het Amerikaanse Formule 1 Grand Prix-weekend werd Sargeant aangekondigd als opvolger van Nicholas Latifi, die Williams na drie seizoenen heeft verlaten. Om in 2023 echt in het stoeltje te kunnen plaatsnemen, moest Sargeant alleen nog in de top vijf van het F2-kampioenschap eindigen. Dat lukte. Met een vierde positie promoveerde hij naar de Formule 1.

In eerste instantie wilde Williams hem twee jaar laten rijpen in de Formule 2, maar ze waren in Grove dusdanig onder indruk dat ze Sargeant na slechts een enkel seizoen al in F1 wilden hebben. Hij reed in 2022 verschillende F1-trainingen bij Williams. Samen met Nyck de Vries en Oscar Piastri is Sargeant een van de F1-debutanten. Het grootste verschil met De Vries en Piastri, is dat Sargeant in alle opstapklassen nooit een titel heeft gepakt. De laatste keer dat Sargeant een kampioenschap op P1 afsloot was in 2015 in de karts.Gaat het hem in F1 uiteindelijk wel lukken?

Logan Sargeant in de Williams FW44 in Abu Dhabi. Foto: Michael Potts / Motorsport Images