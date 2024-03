Nadat in Alpine in 2023 te goed was voor de achterhoede en te langzaam was voor de top-vijf, was het voor het technische team duidelijk dat zij het voor het nieuwe Formule 1-seizoen over een andere boeg moesten gooien om de aansluiting bij de top te vinden. Er werd een heel ander concept gekozen, waar niet direct resultaat van werd verwacht. Een stap zijwaarts, in plaats van voorwaarts werd het genoemd, met de hoop dat op termijn de top kan worden bestormd. Na een paar races is de conclusie van teambaas Bruno Famin echter klip-en-klaar: zo slecht hadden ze ook niet verwacht.

De A524 komt op een paar gebieden duidelijk tekort. Kort voordat technisch directeur Matt Harman zijn biezen pakte, legde hij in het openbaar uit dat er drie hoofdpijndossiers zijn waar Alpine aan moet werken. Ten eerste weet men bij de formatie uit Enstone dat ze op motorisch gebied een achterstand hebben ten opzichte van de concurrentie. Het is algemeen bekend dat de krachtbron tussen de vijftien en dertig pk mist. Het pijnlijke aan deze achterstand is dat er weinig aan gedaan kan worden, gezien in F1 de engine freeze geldt. Alleen om de betrouwbaarheid te vergroten mogen er nieuwe onderdelen geïntroduceerd worden. Nu de gaten in het middenveld zo klein zijn, kan elke tekortkoming heel wat plekken kosten.

Naast de motorische achterstand is er ook een probleem met het gewicht van de auto. Alpine heeft meerdere keren toegegeven dat de auto inderdaad te zwaar is, maar hoeveel is niet bekend. Een bron van deze site heeft echter laten weten dat na het niet halen van de crashtest deze winter er vijftien kilo versteviging moest worden aangebracht. In eerste instantie zat de A524 rond het minimumgewicht, nu zitten ze daar ruim boven. Harman erkende dat het zakken voor de crashtest inderdaad een reden is voor de zware wagen. "We moeten niet vergeten dat de grens opzoeken [voor een crashtest]. Er niet voor zakken is een van de moeilijkste dingen die er is", legde de Engelsman uit. "We weten precies waar het gewicht zit en weten hoe we er vanaf kunnen. Het gaat erom hoe we het maximale uit de auto halen. We zijn in alle eerlijkheid nog niet waar we willen zijn, maar ik denk dat we op korte termijn weer op het minimale gewicht zitten." Harman maakt dat dus nu niet meer mee.

Het gewicht en het motorische probleem zijn nog enigszins te overzien, maar het tekort aan downforce aan de achterkant van de auto levert de grootste problemen op. Coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly klaagden daar in Bahrein en in Jeddah volop over. Volgens Harman heeft het team veel downforce aan de voorkant, waardoor het tekort aan de achterkant nog meer opvalt. "We hebben meer load aan de achterkant nodig", zei de voormalig technisch directeur daarover, die ook een tractieprobleem zag. "Daar zouden we graag wat meer van zien. We hebben op mechanisch gebied wat veranderingen doorgevoerd waarmee we meer tractie krijgen. Aerodynamisch gezien moeten we dat aanvullen, zodat het maximaal benut kan worden."

Geen spijt van ander concept

Al met al is het seizoen dramatisch begonnen en zijn er weinig aanknopingspunten. Toch dacht Harman in Bahrein dat het de gok waard was om een nieuw concept te gebruiken. "Ongeveer halverwege vorig jaar, zagen we dat het steeds moeilijker werd om voor de A523 performance te vinden", aldus de technicus. "We dachten toen, laten we proberen om weer terug op het niveau van 2022 te komen."

Op korte termijn lijkt het erop dat Alpine eerst zich moet focussen op het verbeteren van de downforce aan de achterkant en het verliezen van gewicht. Mocht dat lukken, dan zijn punten zeker haalbaar. Motorisch worden alle pijlen alvast gericht op 2026, want dan treden de nieuwe regels in werking.