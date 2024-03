Het was bij de testdagen al duidelijk dat het Alpine F1-team geen stap vooruit had gezet. In plaats daarvan klonken er zorgen bij Esteban Ocon en Pierre Gasly over het gebrek aan downforce en snelheid. Ze bleven nog optimistisch, maar de Grand Prix van Bahrein hielp hen uit de droom. Daar eindigden zij stijf onderaan in de kwalificatie terwijl in de eerste twee races geen punten zijn gescoord. Het Franse team heeft een roerige periode achter de rug waarin het afscheid nam van vele topmannen. Vorig jaar moesten teambaas Otmar Szafnauer en sportief directeur Alan Permane nog hun koffers pakken, evenals CEO Laurent Rossi. Bruno Famin nam de rol van teambaas over, maar ook onder zijn leiding zijn al technisch directeur Matt Harman, hoofd aerodynamica Dirk de Beer en adviseur Bob Bell vertrokken.

Eddie Jordan, die zelf van 1991 tot 2005 leiding gaf over zijn eigen F1-team, kijkt met schaamte naar de situatie bij Alpine. "Ik denk dat ze te vroeg afscheid hebben genomen van Otmar, dat was een fout", zegt Jordan in de Formula For Success-podcast, die de Ier samen met oud-F1-coureur David Coulthard opneemt. "Hij is een getalenteerd persoon die zeker wist hoe hij het team in de juiste richting moest houden." De resultaten sinds het vertrek van Szafnauer zijn volgens Jordan tekenend voor een team dat afscheid heeft genomen van iemand met een bepaalde managementstijl. "Op dit moment zijn zij het meest kwakkelende team. Het is absoluut beschamend. Ik vind het pijnlijk om te zien voor Gasly en Ocon, die in staat zijn om races te winnen."

De situatie bij Alpine is dusdanig wanhopig dat Jordan een verkoop van het team niet uitsluit. "Zie ik Alpine er volgend jaar nog bij staan met hun huidige visie? Beslist niet. Geen schijn van kans. Het staat wagenwijd open voor verkoop. Ik denk dat Renault zich heeft teruggetrokken, ze willen het geld niet investeren in de motoren. De motoren voor 2026 zijn zo'n grote kostenpost wat betreft de ontwikkeling. Het schrikt ze af", vermoedt Jordan. "Het is schandalig dat Alpine niet in staat is om te presteren. Om als zo'n team de coureurs zo'n auto te geven voor het wereldkampioenschap: het is gewoon onaanvaardbaar. Ik zou er niet mee optrekken, [het is] schokkend."