Formule 1 GP van Mexico

Wat zit er achter de 'absolute onzin' rond contractgeruchten over Oliver Bearman

Haas-teambaas Ayao Komatsu heeft online beweringen fel bekritiseerd dat de buitensporige financiële eisen van Oliver Bearman de gesprekken over zijn contractverlenging vertragen

Stuart Codling

Gepubliceerd: 31 okt 2026, 07:35

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Het contractenseizoen voor coureurs in de Formule 1 leek allang voorbij, maar een bizarre claim over een van de weinige coureurs zonder contract heeft in de aanloop naar het Grand Prix-weekend van Mexico verrassend veel aandacht gekregen.

Het Haas F1 Team heeft het vertrek van Esteban Ocon al aangekondigd, ten gunste van Formule 2-koploper Rafael Camara volgend seizoen, maar een schijnbare vertraging bij de bevestiging van Oliver Bearman voor 2027 heeft ruimte gegeven aan speculatie. Een van de opvallendste claims is dat het management van Bearman een vergoeding van 6 miljoen euro eist.

Naar verluidt is de bron van dit bedrag een amateurblogger die beweert over inside-informatie over zakelijke kwesties in de F1 te beschikken, waarna de claim zonder onderbouwing is uitvergroot door andere websites en ‘influencers’ op sociale media. Zoals bij veel van dit soort verhalen overschreed het vervolgens een grens van herhaling, waardoor het als feit werd aangenomen.

Uiteraard reageerde Haas-teambaas Ayao Komatsu met duidelijke irritatie toen hij tijdens de FIA-persconferentie op vrijdag werd gevraagd naar de vermeende eisen van Bearman.

"Kun je verduidelijken? Begrijp jij waar dat vandaan komt? Nee? Precies. Ik ook niet", zei Komatsu.

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"Ik heb geen idee waar dat vandaan komt. Ik heb het dit seizoen ook soms meegemaakt – mensen zeggen dat waar rook is, vuur is, maar er zijn echt mensen die een verhaal verzinnen.

"Je weet wat er in Miami gebeurde; blijkbaar had ik ruzie met Esteban Ocon – daar is gewoon absoluut niets van waar. En zelfs die mensen die beweren dat ze bepaalde inside-informatie hebben – totale onzin.

"En dit weer, ik weet niet wie dit bedrag van 6 miljoen euro heeft bedacht. De eerste keer dat ik het zag was op Instagram of zoiets, die Stu [Morrison, hoofd communicatie] naar me doorstuurde. Ik dacht alleen maar: ‘O geweldig, iemand vond dit blijkbaar een goede manier om wat dan ook op te stoken.’

"Ik heb geen commentaar, omdat het gewoon niet eens in de buurt van de waarheid komt. Waarom houden we ons bezig met zulke absolute onzin? Wat is daar het nut van? Die mensen proberen duidelijk niet iets juist te krijgen. Het is tegenwoordig verbazingwekkend dat mensen de bron niet controleren – ‘Dus, oké, ik wil wat meer clicks, ik wil wat meer likes’ – dus knippen en plakken ze die verhalen en blijven ze ermee doorgaan. En voor je het weet zijn er twintig mensen die die verhalen brengen en denken dat het de waarheid is – het is absolute onzin."

Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Photo by: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Motorsport.com heeft begrepen dat de vertraging bij het bereiken van een akkoord over de voorwaarden aanzienlijk complexere oorzaken heeft. Volgens insiders bij Ferrari heeft het management van Bearman aangedrongen op garanties dat hij een route heeft naar een racezitje bij de Scuderia in 2028, in de veronderstelling dat Lewis Hamilton met pensioen gaat.

Zoals vorige week gemeld, betekent Camara's promotie naar een F1-zitje bij Haas dat Bearman nu een directe rivaal heeft – mocht er een Ferrari-zitje beschikbaar komen. Hoe langer het wachten duurt, hoe meer ervaring Camara opdoet.

"Ik ga liever niet in op de details van ons contract, maar Ollie laat geweldig potentieel zien", zei Komatsu. "Hij draagt veel bij aan het succes van het team en we willen samen groeien. We willen als team opschuiven op de grid.

"Dus eerst en vooral hebben we een competitieve auto nodig voor ’27. Het wordt geen gemakkelijke uitdaging, omdat we in ’26 een fout hebben gemaakt, dus daar betalen we ook in ’27 de prijs voor. Maar onze focus ligt er echt op om alles wat we onder controle hebben te maximaliseren, echt te proberen een competitieve auto voor ’27 op de baan te brengen."

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- Het Motorsport.com-team

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