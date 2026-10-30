Formule 1 GP van Mexico
Charles Leclerc verdedigt Alex Albon na felle kritiek van Fernando Alonso
Charles Leclerc heeft het niveau van het rijden in het hele Formule 1-veld verdedigd na de recente opmerkingen van Fernando Alonso
Lydia Mee
Gepubliceerd: 30 okt 2026, 16:15
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Ferrari-Formule 1-coureur Charles Leclerc heeft de bewering van Fernando Alonso verworpen dat het niveau van het rijden achteraan de grid laag is, en benadrukt dat het niveau in het hele veld "heel, heel hoog" is.
Alonso uitte kritiek op het onderste derde deel van de grid na zijn gevecht met Williams-coureur Alex Albon tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten van afgelopen weekend en bleef bij zijn opmerkingen toen hij in Mexico-Stad met de media sprak.
"Ik denk dat de kwaliteit van de coureurs in het onderste derde deel van de grid heel laag is, zoals we vandaag bij Alex zagen", zei Alonso na een aanrijding met Albon in de openingsronde op het Circuit of the Americas.
"Dus ik denk dat we de auto moeten verbeteren en iets verder naar voren moeten starten."
Gevraagd naar het niveau van de grid tijdens de persconferentie voor coureurs in Mexico, wees Leclerc de opmerkingen van de Spanjaard van de hand.
"Ik denk dat het heel hoog is. Ik denk dat het heel, heel hoog is. Zoals ik eerder al zei: het grootste deel van de grid is samen opgegroeid in de kartsport", zei Leclerc. "Alex zat daar vooraan en was eigenlijk een coureur tegen wie ik opkeek. Hij zat altijd één of twee categorieën boven mij, maar hij was uitzonderlijk."
Charles Leclerc, Ferrari
Photo by: Kym Illman / Getty Images
Leclerc, die momenteel vijfde staat in het coureurskampioenschap, voegde daaraan toe dat het verschil tussen de voorkant en de achterkant van het veld neerkomt op het materiaal.
"Vandaag de dag weet ik zeker dat het niveau van de grid super, super hoog is, of dat nu achteraan, in het midden of vooraan is. Het enige wat verandert is natuurlijk de raceauto waarin we rijden, maar het niveau is heel hoog", zei de Monegask.
Albon, die samen met Leclerc deelnam aan de persconferentie, was het ook niet eens met Alonso's beoordeling.
"Ik heb enorm veel respect voor Fernando. Als kind keek ik tijdens het opgroeien erg tegen hem op, en het is natuurlijk in veel opzichten niet prettig om zulke opmerkingen te horen", zei de Williams-coureur. "Je racet tegen iemand tegen wie je opkijkt, maar tegelijkertijd ben ik het er niet mee eens. Zo simpel is het.
"Ik denk dat het niveau over de hele grid sterk is. Ik denk dat de achterste helft van de grid 10, 15 jaar geleden niet was zoals die nu is. We hebben geen betaalde coureurs meer."
Foto's van de GP van Mexico - donderdag
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
GP van Mexico – donderdag, in foto’s
Formule 1
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