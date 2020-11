F1 salarissen: Wat verdienen Verstappen, Hamilton en co in 2020?

Business Book GP monitort al jaren de geldstromen in de Formule 1 en komt aan het einde van elk seizoen met een lijst van van rijderssalarissen. Op die lijst staan overigens alleen de basisinkomsten. Bonussen en sponsorgeld zijn niet meegerekend.

Hamilton staat aan het einde van zijn contract en het is meer dan waarschijnlijk dat als hij doorgaat, hij vanaf volgend seizoen nog wat meer zal verdienen. Hoe dat er na 2022 uit zal zien is echter nog de vraag. Vanaf dat seizoen komt er een salarisplafond in de Formule 1: de twee coureurs van een team mogen dan gezamenlijk een basissalaris van nog 'maar' 25,5 miljoen euro (30 miljoen dollar) verdienen.

Achter Hamilton staat Sebastian Vettel tweede op de lijst: bij Ferrari verdient de Duitser 35 miljoen euro, derde is Daniel Ricciardo die bij Renault goed is voor 20 miljoen euro. Beide coureurs vertrekken echter bij hun huidige werkgever en rijden volgend jaar bij respectievelijk Aston Martin en McLaren. Het lijkt er op dat ze daar wat water bij de wijn zullen moeten doen.

Wat verdient Max Verstappen in 2020?

Max Verstappen verdient in 2020 bij Red Bull Racing 16 miljoen euro, goed voor een vierde plaats op de ranglijst. Daarmee blijft hij Mercedes F1-coureur Valtteri Bottas en Ferrari-rijder Charles Leclerc ruim voor. De Nederlander heeft een doorlopend contract tot en met eind 2023 bij Red Bull. Daarin zitten wel een aantal clausules: zo zou hij na 2021 kunnen vertrekken als hij dat wil.

De volledige lijst met de salarissen van de F1-coureurs: