Max Verstappen en Red Bull Racing zijn dit jaar bezig aan een ongekend sterk Formule 1-seizoen. Op Singapore na heeft de Brits-Oostenrijkse renstal alle Grands Prix gewonnen in 2023. Veertien keer was Verstappen de sterkste op zondag, teamgenoot Sergio Perez trok twee maal aan het langste eind. Zodoende kon Red Bull in Japan de constructeurstitel binnenhalen, waarna twee weken later in Qatar de rijderstitel volgde. Maar de kampioenschappen zijn nog maar net beslist of het gaat over een heel andere dingen: uit Brazilië komen berichten dat het rommelt bij de leiding van Red Bull Racing. Teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko zouden met elkaar overhoop liggen en de spanningen zouden dermate hoog zijn opgelopen dat Horner zou aansturen op een vertrek van de 80-jarige Oostenrijker.

Toen de Duitse editie van Motorsport.com Marko eerder deze week confronteerde met het gerucht dat Horner van hem af zou willen, reageerde hij: “Ik heb een contract tot het einde van 2024. Maar uiteindelijk gaan de aandeelhouders hierover en niet Christian Horner. En helemaal onderaan de streep ben ik het zelf die hierover besluit.” De vinnige reactie van Marko kon opgevat worden als een bevestiging dat er inderdaad mot is bij Red Bull, maar Horner ontkent dat de twee problemen met elkaar hebben.

“Een van de nadelen van als je veel wint, is dat er op een gegeven moment niet veel meer te schrijven valt”, zegt Horner in gesprek met Motorsport.com. “En doordat we niet met andere teams in gevecht waren, is het erg makkelijk voor anderen om negatieve dingen over ons te zeggen. Het is verbazingwekkend hoeveel tractie ook dit verhaal weer krijgt in de huidige social media-wereld waarin we leven.”

“Maar er is niets veranderd”, benadrukt Horner als het gaat om de rol van Marko. “Helmut heeft met het overlijden van Dietrich natuurlijk een vriend en collega verloren, maar hij is nog net zo actief als voorheen en ik kan zijn input erg waarderen. We spreken elkaar bijna dagelijks over alle grote dingen die er spelen in de Formule 1. We hebben altijd een uitstekende werkrelatie met elkaar gehad, het is altijd een goede en nauwe samenwerking tussen ons geweest. Dat is niet veranderd.”

Veranderingen bij het moederbedrijf

Er is echter wel het een en ander veranderd bij Red Bull zelf, nadat een jaar geleden oprichter Dietrich Mateschitz is overleden. Zo heeft zijn zoon Mark nu 49 procent van de aandelen in handen, terwijl de Thaise miljardair Chalerm Yoovidhya een meerderheidsbelang heeft in het team. Ook is er met Oliver Mintzlaff, die eerder directeur was van de voetbalclub Red Bull Leipzig, een nieuwe CEO aangesteld. De nieuwe situatie heeft ook gevolgen voor het Formule 1-team. Waar er eerder korte lijntjes waren tussen Horner, Marko en Mateschitz, gaat nu alles via het bestuur en Mintzlaff.

“De band die Helmut met Dietrich had, gaf ons - en gaf ook mij - alle vrijheid bij het runnen van het team en stelde ons in staat om door te pakken”, aldus Horner. “Het voorkwam dat we vertraging opliepen door corporate geneuzel. We konden hierdoor in essentie als een raceteam blijven opereren en snel kordaat beslissingen nemen. Dat kunnen we trouwens nog steeds hoor, maar dan op een iets andere manier. In plaats van dat alles via één persoon loopt die in contact staat met de voorzitter, moet er nu op grotere schaal overlegd worden, waarbij ook de aandeelhouders betrokken zijn.”

Ondanks dat het er nu anders aan toe gaat tussen het Formule 1-team en het moederbedrijf in Oostenrijk, loopt alles volgens Horner nog steeds op rolletjes. “Op de momenten dat er snel en besluitvaardig gehandeld moet worden, doen ze dat ook absoluut, of het nu om de aankoop van een gebouw gaat of iets anders waar snel een beslissing over moet worden genomen”, aldus de teambaas. “Vanuit het team bekeken is er in de basis niets veranderd. We zijn gewoon ons ding blijven doen. Voor AlphaTauri is er natuurlijk wel wat meer veranderd. Zij hebben nu een harde toezegging van de aandeelhouders dat het team niet wordt verkocht. Maar er is een aantal dingen in het management gewijzigd waardoor het nu misschien meer overeenkomt met hoe het bij Red Bull geregeld is. Dit zou moeten helpen om optimaal gebruik te maken van de synergie die er tussen de beide teams bestaat, voor zover de reglementen dat toestaan.”

Genadeloos eerlijk

Waar Horner elk woord dat hij uitspreekt zorgvuldig afweegt, kan Marko nog wel eens uit de bocht vliegen. Zo deed hij eerder dit jaar veel stof opwaaien door Perez een Zuid-Amerikaan te noemen. Het leverde Red Bull veel negatieve publiciteit op en op het hoofdkantoor in Oostenrijk was men op zijn zachtst gezegd niet blij.

Volgens Horner vervult Marko echter nog steeds een belangrijke rol bij het team. “Helmut is iemand die genadeloos eerlijk is. Dat is een van de mooie dingen van het samenwerken met hem. Je weet precies waar je aan toe bent”, meent Horner. “We zijn in veel opzichten totaal verschillende mensen, maar in andere opzichten lijken we heel erg veel op elkaar, bijvoorbeeld als het gaat om de passie die we hebben voor het team, onze wil om te winnen en onze bereidheid om daar alles voor te doen.”

Als Horner naar zijn eigen rol bij Red Bull kijkt, is die in de loop van de tijd wel anders geworden. “Maar alles evolueert. Als je naar het Red Bull Racing van vandaag kijkt en dat vergelijkt met hoe het aan het begin was, of toen Red Bull net in de Formule 1 was gekomen, dan is er veel veranderd. We waren met iets meer dan vierhonderd mensen toen Red Bull Jaguar kocht. Nu hebben we over de hele groep genomen meer dan zestienhonderd werknemers. Het is een grote onderneming geworden. En als ik kijk naar wat ik nu doe en dat vergelijk met wat ik in 2005 deed, dan is dat veel meer geworden.”

Horner kijkt met optimisme naar de toekomst. “We investeren in een nieuwe windtunnel, die door beide aandeelhouders is goedgekeurd. En we investeren in onze faciliteiten en onze campus om nog meer talent aan te kunnen trekken en ontwikkelen”, zegt Horner. “Dus er is niets veranderd. We zijn nog steeds volledig toegewijd. Onze kracht is altijd ons personeel geweest en ik ben ervan overtuigd dat we nog nooit zo’n sterke technische groep hadden als we nu hebben. Ik denk dat we operationeel ook heel sterk zijn. Ik zie geen enkele zwakke plek in onze organisatie, al betekent dat niet dat we ons niet verder kunnen verbeteren. Je kunt altijd verbeteren en altijd leren, maar volgens mij heeft Red Bull er nog nooit zo goed voor gestaan als nu.”

