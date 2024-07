De ware reden achter de F1 flexi-wings controles in België

De Formule 1-teams maken meer en meer gebruik van flexibele voorvleugels. Dit helpt bij het vinden van een betere balans voor de wagens. Een noodgedwongen aanpassing kan significante gevolgen hebben voor de relatieve prestaties van diverse teams. De onderlinge verschillen aan kop van het veld zijn dusdanig klein dat elke verandering in theorie kan bepalen hoe de rest van het seizoen gaat verlopen.

Motorsport.com heeft echter vernomen dat de voornaamste beweegreden voor de aangekondigde controles op Spa-Francorchamps niets te maken hebben met een mogelijk verbod of ingrijpen van de FIA. Het overkoepelend orgaan wil vooral een beter beeld krijgen van wat teams doen met de voorvleugels. Die informatie wordt gebruikt bij het bepalen van de regels voor 2025, en om te zien of er aanpassingen doorgevoerd moeten worden om het reglement te verbeteren. Bronnen hebben bevestigd dat de FIA nog altijd tevreden is met de gang van zaken, en dat men prima kan leven met de huidige flexi-wings. Dat is recent nog benadrukt in de vergadering van de Technical Advisory Committee. Het is dus geen manier om vermeende overtreders op te sporen.

Wat er op Spa gaat gebeuren

Het probleem van flexibele vleugels is altijd al aanwezig geweest in de moderne Formule 1. Er worden constant vragen gesteld over de buiging van bepaalde componenten, of dat nu een vloer, achtervleugel of voorvleugel betreft. In de technische richtlijn die de FIA eerder deze week naar de F1-teams stuurde, stond dat enkele teams verplicht met een extra camera op de neus moeten rijden. Dit is een speciale 4K-camera, die wordt aangeleverd door de FIA. Hiermee worden beelden gemaakt van de buigende vleugel tijdens de vrijdagtrainingen.

De gekozen teams moeten referentiepunten op meerdere plekken op de voorvleugel plaatsen, zodat de buiging optimaal geanalyseerd kan worden. Zoals te zien op de illustratie bovenaan dit artikel, moeten er drie ronde stickers op de flappen worden aangebracht (al zitten deze stickers in werkelijkheid op de achterkant van het oppervlak en niet aan de voorkant zoals hier voor illustratieve doeleinden weergegeven), en zes op de endplate. Deze stickers zijn twintig millimeter in diameter en de posities zijn zorgvuldig aangewezen door de FIA.

Red Bull Racing RB20 achtervleugel Foto door: Giorgio Piola

Dit komt overeen met de wijze waarop de FIA in 2021 de discussie over flexibele achtervleugel aanpakte. De referentiepunten die destijds werden aangewezen, worden nu nog steeds gebruikt. In dat geval was er geen noodzaak voor een nieuwe behuizing van de camera, aangezien de naar achteren gerichte camera op de airbox gebruikt kon worden. Doordat er in Spa wel een speciale behuizing op de neus nodig is, wat invloed heeft op de aerodynamica en daarmee de performance, test men enkel in de vrije trainingen.

Het gebruik van deze referentiepunten is voor de teams niets nieuws. Vaak gebruiken zij dit zelf ook om het gedrag en de werking van nieuwe onderdelen te evalueren.

Mercedes F1 W15 front wing detail Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-24 detail Photo by: Giorgio Piola

Zoals op de afbeeldingen hierboven te zien, plaatsten Mercedes en Ferrari aan het begin van het seizoen geblokte stickers op de endplates. Zo kon de buiging van de elementen gemonitord worden met een vergelijkbare camera.