Het toenemende gebruik van flexibele voorvleugels door teams om hun auto's beter in balans te houden, is de afgelopen weken in de schijnwerpers komen te staan van bestuursorgaan FIA. Tot nu toe was de FIA wel tevreden en heerste het gevoel dat de huidige tests voldoende waren om te controleren wat er precies speelt tijdens de trainingen, kwalificaties en races. Maar er is nu naar buiten gekomen dat de FIA de teams deze week heeft geïnformeerd dat het actie zal ondernemen om een beter begrip te krijgen van de situatie. Dat gaat al volgende week gebeuren bij de Grand Prix van België.

In een technische richtlijn die FIA-directeur Nikolas Tombazis naar alle deelnemers heeft gestuurd, werd meegedeeld dat de autosportbond de vrijdagtrainingen op Spa-Francorchamps zal gebruiken om gedetailleerde videobeelden op te nemen van wat sommige voorvleugels doen. Motorsport.com heeft een kopie van dit document ingezien en daarin staat dat 'geselecteerde teams hun auto's moeten uitrusten met extra draadloze opnamecamera's'. Daarbij komt dat er zogenaamde 'target dots' op de voorvleugel moeten worden geplaatst om de bewegingen te kunnen volgen. Een aantal van deze zal op de binnenkant van de endplate geplaatst worden, om beter naar de rotatie van de voorvleugel zelf te kunnen kijken. Nog meer van deze stippen zullen op de randen van de vleugelflappen geplaatst worden, zowel richting de endplate als de neus, om beter inzicht te krijgen in de flexibiliteit van deze onderdelen.

Deze tests zullen alleen op de openingsdag van de Grand Prix van België uitgevoerd worden. Vanaf de derde vrije training zullen de geselecteerde teams weer teruggaan naar de gebruikelijke locaties voor de camera's. Het verzamelen van deze informatie zal de FIA een beter begrip moeten geven van het gedrag van de voorvleugels en of er het een en ander veranderd moet worden aan het reglement.

Om ervoor te zorgen dat de teams geen trucjes uithalen, door bijvoorbeeld verschillende voorvleugels te gebruiken, heeft de FIA de teams verplicht om de camera's voor meer dan de helft van de getimede ronden in een sessie op de auto te hebben. Daarbij gelden wel uitzonderingen in geval van een crash of een ingekorte sessie.

Een grijs gebied

Het gebruik van flexibele vleugels in de Formule 1 is al langere tijd een grijs gebied. De aard van aerodynamische onderdelen betekent namelijk dat ze niet volledig stijf kunnen zijn wanneer ze worden blootgesteld aan de krachten die op hoge snelheid worden uitgeoefend. De FIA heeft in de loop der jaren de statische tests, waarbij de vleugels in de pits worden belast, opgevoerd om te controleren of teams niet te ver gaan door te flexibele onderdelen te gebruiken.

Maar omdat een flexibele voorvleugel vooral bij de huidige generatie auto's met grondeffect van nut kan zijn, zoeken teams steeds meer de grens hiermee op. Mercedes was er heel open over dat een zekere mate van flexibiliteit van een nieuwe voorvleugel - die voor het eerst werd gebruikt tijdens de Grand Prix van Monaco - goed was voor de balans van de auto, terwijl het binnen de reglementen bleef. Technisch directeur James Allison zei destijds: “Ik denk dat we er allemaal voor proberen te zorgen dat we de flexibiliteitstest van de FIA doorstaan. Je mag bij een bepaalde belasting niet meer dan een bepaalde hoeveelheid bewegen. Maar als je daaraan kunt voldoen en je vleugel buigt vervolgens zoals alles buigt als er belasting op staat, dan is er geen drama voor het bestuursorgaan."

De FIA verwacht niet dat het nodig zal zijn om de huidige tests te herzien. Mocht de analyse van de voorvleugels in België aantonen dat de teams de grenzen van het toelaatbare overschrijden, dan zou dat echter wel de deur kunnen openen naar veranderingen aan de controles.