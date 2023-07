Wanneer en waarom verleggen F1-teams hun focus naar 2024?

Maar waarom zouden teams eigenlijk hun focus verleggen naar volgend jaar? De reglementen blijven immers hetzelfde, waardoor de auto er nog steeds in grote mate hetzelfde uit zal komen te zien. De huidige auto kan doorontwikkeld blijven worden, aangezien de kennis die nu wordt vergaard per 1 januari nog steeds relevant is.

Sommige teams kiezen ervoor om zo lang mogelijk door te blijven gaan met het doorontwikkelen van de huidige bolide, vooral als er nog een hoop is om voor te spelen. Dat Red Bull er met beide titels vandoor gaat moge duidelijk zijn, maar daarachter ligt de strijd nog helemaal open. Mercedes, Aston Martin, Ferrari en sinds kort ook McLaren zijn bijna ieder weekend stuivertje aan het wisselen om het tweede snelste team te zijn. En die positie in het kampioenschap is erg belangrijk, want iedere plek die je hoger eindigt, betekent miljoenen euro’s meer prijzengeld.

McLaren heeft in Silverstone een upgrade geïntroduceerd en deed dat in Hongarije opnieuw. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Niet alle problemen zijn snel verholpen

Er zijn meerdere redenen te noemen waarom teams alsnog de focus verleggen. Deze hebben meestal te maken met de progressie die een team maakt met de huidige auto. Neem als voorbeeld een team dat moeite heeft met lagesnelheidsbochten. Men brengt een nieuw onderdeel mee dat de aerodynamische balans van de auto verbetert. Het helpt een beetje, maar een werkgroep die de voertuigdynamiek analyseert komt erachter dat de onbalans veroorzaakt wordt door iets dat te maken heeft met de ophanging van de auto. Er kunnen kleine setupwijzigingen worden doorgevoerd, maar een nieuwe ophanging moet worden ontwikkeld om het probleem volledig te verhelpen. Je kunt echter maar kleine wijzigingen doorvoeren aan de armen van de ophanging, aangezien de montagepunten hiervan op een vaste plek in het chassis zitten. Dit soort herontwerpen, zoals veranderingen aan het chassis, moeten vaak tot volgend jaar wachten, omdat ze te tijdrovend en te duur zijn om direct te realiseren. Als dit fenomeen zich voordoet, kunnen teams overwegen om switchen naar de auto van volgend jaar.

Een goed voorbeeld hiervan is Ferrari, die eerder dit jaar een gereviseerde sidepodconfiguratie meenam naar de Spaanse Grand Prix. De mate waarin ze dat konden doen werd beperkt door de interne motoronderdelen, die bepaalde dimensies hebben waar niet zomaar van afgeweken kan worden. Als ze de beoogde sidepods in 2024 alsnog willen implementeren, zullen ze nu ongetwijfeld al bezig zijn met nadenken over hoe ze de motor anders kunnen positioneren.

Ferrari lijkt op 2024 te moeten wachten om de sidepods nog radicaler te veranderen. Foto: Ronald Vording

Timing van de overstap

Vroeg of laat zullen de teams hoe dan ook groepen vormen die zich bezighouden met het ontwikkelingsprogramma van 2024. De vraag is echter: Wanneer is het best? Er zijn verschillende factoren die bepalen wanneer een team doorschakelt, en deze keuze wordt verder gecompliceerd door de beperkingen van het budgetplafond en windtunnel- en simulatierestricties. Ook is het belangrijk om op te merken dat dit proces in werkelijkheid geleidelijk verloopt: Er wordt niet op de denkbeeldige knop gedrukt, waarna ieder teamlid zich enkel nog maar focust op het jaar daarop.

Het gaat dus vooral om het optimaal toewijzen van beperkte middelen zoals geld, personeel en technologie. Dit is een veel makkelijkere taak als je mijlenver voorstaat in het kampioenschap. Max Verstappen en zijn team hebben veel meer vrijheid in het toewijzen van deze middelen, aangezien ze al het juiste concept te pakken hebben en maar weinig druk voelen van de concurrentie. Ze hoeven zich nog amper zorgen te maken over het mogelijk mislopen van prijzengeld, net als dat ze geen grote slagen hoeven te slaan om de concurrentie voor te blijven. Hun focus zal logischerwijs eerder naar 2024 verschuiven dan voor teams die nog strijden om P2 in het kampioenschap.

Mercedes wil maar één ding: Kampioenschap winnen

Hoewel Mercedes één van die teams is, kijkt teambaas Toto Wolff ook graag uit naar een frisse start. “Ik denk dat we [de focus] binnenkort zullen verschuiven”, zegt de Oostenrijker. “We hebben geen keuze. P2 of P3 heeft geen fundamentele impact op mij en het team. We willen terugvechten en weer in staat zijn om het kampioenschap te winnen. Dat gaat dit jaar niet meer gebeuren. We moeten onze pijlen dus richten op volgend jaar en de komende races gebruiken om te leren en te ontwikkelen. De reglementen blijven echter hetzelfde, dus het is niet zo dat we niks meer leren als we met deze auto verdergaan. We moeten die balans zien te vinden.”

Hoewel de grid dus tot 2026 niet opgeschud wordt door reglementswijzigingen, is er een hoop om naar uit te kijken voor de fans. De stabiliteit zorgt er namelijk voor dat de teams steeds meer naar elkaar toegroeien, aangezien men elkaars concepten kopieert en steeds meer eigen maakt. 2024 belooft dus weer een nieuw spectaculair hoofdstuk te worden.