Met nog acht races voor de boeg in 2023 staat Williams keurig zevende in het kampioenschap voor constructeurs. De renstal heeft inmiddels 21 punten verzameld, waarmee men Haas F1 (elf punten), Alfa Romeo (tien punten) en AlphaTauri (drie punten) voorblijft. Dat kan echter snel veranderen als een van de laatste drie teams flink scoort in een regenrace of een wedstrijd met veel uitvallers, al staat Williams er vooralsnog goed voor. Dat is grotendeels te danken aan Alexander Albon, die tot nu toe alle punten van het team scoorde. Voor teamgenoot Logan Sargeant staat de teller nog altijd op nul.

Het gros van de punten pakte Williams op snelle circuits met lange rechte stukken. Albon scoorde een puntje in Bahrein, gevolgd door een zevende plek in Canada, P8 in Groot-Brittannië en een zevende plek in Italië. De resterende punten pakte de Thai met Britse roots door achtste te worden in Zandvoort, een circuit met amper rechte stukken waar juist veel downforce nodig is. De verrichtingen aldaar doen vermoeden dat Williams inmiddels op diverse soorten circuits mee kan doen om de punten. Zo was Albon vijfde, derde en zesde in de drie vrije trainingen, terwijl hij de kwalificatie op de vierde positie afsloot. De race zelf verliep ondanks de puntenfinish wel teleurstellend, nadat de strategische keuzes tijdens de regenbuien te wensen overlieten.

"Met dit soort dingen neig je altijd hebberig te worden. Als je me vooraf had verteld dat we achtste zouden worden, dan was dat meer dan prima geweest", zegt teambaas James Vowles. Tegelijkertijd was er wel sprake van teleurstelling, doordat het tempo van Albon goed genoeg was geweest voor de zesde plaats. De strategische fouten hadden dan niet gemaakt moeten worden, erkende de chef. Wel zag hij de snelheid van de FW45 als een positieve ontwikkeling voor Williams en bovendien als teken dat het team nu op verschillende soorten circuits competitief kan zijn: "Er zijn circuits die laten zien dat we meer dan één ding kunnen."

Tegelijkertijd beseft Vowles dat dit niet inhoudt dat Williams nu op alle circuits goed gaat presteren. "Dat weet ik. Maar het zegt genoeg dat we onszelf zo stevig op de zevende plek in het kampioenschap hebben gezet dat er geen twijfel meer over is. Daar gaan we nu verder op bouwen." Belangrijk hierbij was dat Williams de kansen die het tot dusver kreeg, ook benutte. "In Monza draaide het om of we de verwachtingen konden waarmaken dat we daar punten zouden scoren met de auto die we hadden", vervolgt Vowles. "De zevende plek is waar de auto in het beste scenario zou kunnen staan. En je zag zelfs dat de auto daar niet helemaal hoorde, maar we vertrokken blij omdat we gemaximaliseerd hebben."

Auto wordt beter, maar vormschommelingen blijven

Toch wil head of performance Dave Robson niet meteen de polonaise lopen na het sterke raceweekend in Zandvoort. De goede vorm aldaar kwam voor Williams namelijk als een verrassing en was deels te danken aan de gunstige windcondities en de wisselende weersomstandigheden. Daarom blijft Robson voorzichtig wat betreft de prestaties van de FW45 op verschillende soorten circuits. "Ik denk dat we natuurlijke ups en downs blijven zien: deels omdat wij op en neer gaan, deels omdat dit ook voor de andere teams geldt", legt hij uit.

In Monza hield Alexander Albon de hele race stand in gevecht met de McLaren-coureurs. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Met het oog op 2024 staat Williams voor de uitdaging om meer downforce toe te voegen aan de FW46, zonder dat de kenmerkende efficiëntie van de huidige bolide verloren gaat. Robson denkt dat dit mogelijk is, maar tegelijkertijd erkent hij dat het lijntje tussen simpelweg downforce toevoegen en de auto ook meer luchtweerstand geven heel dun is. "Het is wel een goed teken dat we in Monza nog oké waren. Ik denk nog altijd dat de omstandigheden in Zandvoort bijzonder waren, want ik weet zeker dat we het lastig zouden hebben als we met onze auto nu naar Barcelona gaan", zegt Robson. "We missen nog steeds wat absolute downforce, maar over het algemeen wordt het beter. De auto wordt bruikbaarder en behoudt grotendeels zijn efficiëntie."

Meerdere kansen op verrassingen, maar zonder nieuwe onderdelen

In de laatste acht races lijken er voor teams als Williams bovendien ook nog wat kansen te liggen. Zo zijn er drie sprintweekenden en wordt er twee keer op een stratencircuit gereden. In Japan en Mexico wordt op vrijdag bovendien met de 2024-banden getest. Zo blijven er weinig "normale" weekenden over. "Dat biedt wat kansjes, maar tegelijkertijd weerhoudt het je ervan om dingen op een redelijke manier te testen", vervolgt Robson. "Het brengt bij iedereen wat ruis op de lijn en dat kan kansen opleveren. Maar eerlijk gezegd is het fijn om een rustige vrijdag te hebben en gewoon wat werk te verzetten. We hebben recent namelijk nogal wat regen gehad. Zelfs normale evenementen werden daardoor onderbroken, dus dat is lastig."

De laatste fase van het seizoen wordt komend weekend afgetrapt in Singapore. Het is een circuit waar veel downforce nodig is, maar wat tegelijkertijd een stuk sneller is geworden door het verwijderen van vier langzame bochten. Toch is het Marina Bay Street Circuit op papier geen goed circuit voor Williams, aldus Robson. "Sommige veranderingen aan het circuit kunnen ons helpen en het is over het algemeen redelijk beschut en windstil daar, wat ook positief kan zijn. Ik denk dus dat we op alle resterende circuits redelijk in de mix moeten kunnen zitten, maar we moeten alles gewoon heel goed uitvoeren om er iets uit te kunnen halen."

Albon en Sargeant moeten de rest van het seizoen het doen zonder nieuwe onderdelen voor de FW45, want de focus van Williams ligt volledig op 2024 en de daaropvolgende jaren. "We moeten dus proberen de beschikbare punten te pakken als we daar de kans voor krijgen", concludeert Vowles. "Op dit moment zitten we in een stevige strijd voor posities zeven tot en met tien. Ik wil dat het team in de toekomst in een stevig duel beland voor betere posities. Dat is onmogelijk als je datgene wat je nu hebt doorlopend blijft ontwikkelen. Dat is wel mogelijk door vooruit te kijken naar de toekomst. Daar zijn kosten aan verbonden en mogelijk houdt het in dat het een jaartje slechter gaat, om daarna in de toekomst vooruit te gaan."