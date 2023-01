Waarom Max Verstappen het liefste zelf in simulator Red Bull kruipt

De jaren dat de Formule 1-teams zonder enige beperking mochten testen in de aanloop naar en tijdens het seizoen, ligt inmiddels al even achter ons. Zo staan er in 2023 slechts drie testdagen gepland voordat het seizoen op 5 maart van start gaat in Bahrein, terwijl er tijdens het seizoen alleen bandentests worden uitgevoerd voor Pirelli. Het heeft er ook voor gezorgd dat het belang van de simulator is toegenomen. Door die van actuele data van de auto te voorzien, kunnen de teams alvast een eerste indicatie krijgen of upgrades werken. Daarnaast is de simulator ook een belangrijk hulpmiddel geworden in de zoektocht naar de juiste afstelling voor een bepaalde race.

In de aanloop naar een race stappen de coureurs namelijk niet alleen in de auto om alvast te wennen aan het circuit dat ze gaan bezoeken. Ook wordt dan alvast gewerkt aan de afstelling van de auto, zodat er eenmaal op het circuit al een basis is van waaruit er gewerkt kan worden tijdens de beperkte trainingstijd. Sommige teams vertrouwen daarvoor op gespecialiseerde simulatorcoureurs of testcoureurs, maar Max Verstappen verricht die arbeid liever zelf. "De dagen zijn heel lang, maar ik ben ervan overtuigd dat deze arbeid zich uitbetaalt", legt Verstappen bij Speedweek uit waarom hij zelf graag in de simulator stapt. "Ik wil ook niet dat een testcoureur het werk in de simulator op zich neemt, zoals in andere teams het geval is. Ik wil dat zelf doen, want iedereen heeft zijn eigen rijstijl."

Afgaande op de visie van Verstappen hoeft de onlangs aangetrokken test- en reservecoureur Daniel Ricciardo er dus niet op te rekenen dat hij veel voorbereidend werk moet doen in de simulator van Red Bull Racing. Misschien gaat hij tijdens sommige raceweekenden wel aan de slag in de virtuele racewagen, want van diverse teams is bekend dat zij tijdens het raceweekend de simulator gebruiken om aanpassingen aan de afstelling te testen. Dat helpt het team, maar Verstappen weet ook dat het systeem niet perfect is. "Ik zie onze simulator als een van de beste simulatoren ter wereld. We voeren gegevens van de auto in die we op het circuit hebben verzameld. Natuurlijk is de correlatie tussen simulatie en de werkelijkheid nog niet perfect."