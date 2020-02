Verstappen legt uit waarom hij vroeg heeft bijgetekend bij Red Bull

Begin januari zorgde Verstappen voor opschudding door opvallend vroeg en opvallend lang bij te tekenen bij zijn huidige werkgever. Door de naam van Ferrari kon eigenlijk al meteen en streep, mede door Verstappens recente uitlatingen en het nieuwe contract van Charles Leclerc. Mercedes had in theorie nog wel een optie kunnen zijn voor 2021, maar Verstappen koos naar eigen zeggen voor duidelijkheid en vooral voor het goede gevoel bij zijn huidige werkgever.

"Dit is de juiste plek voor mij, ik voel me goed in het team. Er werken veel fijne mensen en ik zie de motivatie in het team om voor overwinningen en kampioenschappen te vechten", verkondigt hij in Londen tegenover onder meer Motorsport.com. "Ik heb me altijd erg comfortabel gevoeld in dit team. Maar tegelijkertijd wilde ik niets overhaast beslissen, omdat er ook geen noodzaak was. Ik heb er vorig jaar dus nog niet al teveel over nagedacht. Maar goed: daarna hebben we het tijdens de winterstop geregeld."

Dat is nog altijd ronduit vroeg te noemen, maar volgens Verstappen dient de vroege deal wel een duidelijk doel. "Dit neemt alle twijfels weg, hierdoor zijn er geen vraagtekens meer. Als jouw contract afloopt, kan dat aan het eind van het seizoen toch ongemakkelijk worden. Vooral als je met de auto voor het jaar daarna aan de slag gaat. Dat wilde ik voorkomen." Verstappen wil met andere woorden zonder reserves of achterdocht aan de 2021-auto kunnen werken, het jaar waarin de technische reglementen volledig op de schop gaan. Daarnaast scheelt deze contractverlenging hem talloze vragen en vooral speculaties over zijn toekomst, bijvoorbeeld over vermeende interesse van Mercedes. "Ik keek niet erg uit naar dergelijke vragen, dus daar zijn we nu ook mooi van verlost", vervolgt de achtvoudig Grand Prix-winnaar met een lach.

Christian Horner is trouwens dezelfde mening toegedaan. Volgens hem snijdt het mes eveneens aan twee kanten: zowel intern als extern is er nu rust. "Doordat de nieuwe deal nog voor het seizoen bekend is gemaakt, hoeven we niet om te gaan met eindeloze speculaties en met [mensen op] sociale media die daar nog eens overheen gaan. Hierdoor kunnen we ons focussen op waar het echt om draait, eigenlijk zoals Ferrari dat ook heeft gedaan", duidt Horner op het nieuwe contract van Leclerc. Ook binnen de eigen gelederen ziet de teambaas louter positieve gevolgen. "Het leverde in ieder geval enorm veel motivatie op binnen het team. Je zag mensen met een enorme boost terugkomen van de kerstvakantie. Iedereen weet nu precies hoe de toekomst eruit ziet."

Met medewerking van Jonathan Noble

