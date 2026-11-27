Formule 1 GP van Qatar

Waarom Max Verstappen deelname aan de Indy 500 uitsluit

Verstappen zegt dat het risico te hoog is om deel te nemen aan de Indianapolis 500

Lydia Mee Ronald Vording

Gepubliceerd: 27 nov 2026, 09:24

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Viervoudig Formule 1-kampioen Max Verstappen heeft uitgesloten dat hij ooit aan de Indianapolis 500 meedoet. Hij wijst daarbij op de blijvende gevolgen van de crash van Nelson Piquet op de Speedway.

Piquet, de vader van Verstappens partner Kelly Piquet, liep zware verwondingen op aan zijn benen en voeten toen hij crashte tijdens de training voor de Indy 500 van 1992. Hij had maanden revalidatie nodig.

Verstappen kreeg in aanloop naar het Grand Prix-weekend in Qatar vragen over een mogelijke deelname aan de iconische race, nadat hij afgelopen weekend de Grand Prix van Las Vegas had gewonnen. De race door de straten van Sin City leverde duels op die werden vergeleken met die in de IndyCar Series.

Volgens de Red Bull-coureur heeft dat zijn mening echter niet veranderd.

"Nee, maar dat betekent niet dat ik er niet goed in zou zijn", zei Verstappen. "Het gaat gewoon om het inschatten van de risico's. Daarom wil ik het niet doen. Ik kijk er graag naar, maar ik weet ook dat er bij een crash een heel groot risico aan vastzit. Daar heb ik genoeg voorbeelden van gezien."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Jim Watson / AFP via Getty Images

"Mijn schoonvader heeft daar natuurlijk ook een zware crash gehad. Als je ziet hoe hij na die crash de rest van zijn leven heeft moeten leven, dan is dat een risico dat ik niet wil nemen terwijl ik al F1 doe en in GT3 race."

"Op een gegeven moment neem je al veel risico. Dan is het soms goed om een paar weekenden te hebben waarin je niet de hele tijd op de limiet hoeft te zitten."

De Nederlander vertelde wel dat hij in de toekomst meer endurance-races wil rijden, al hangt dat volgens hem af van het samenstellen van het juiste pakket.

"Het begint altijd met budget, om te beginnen. Ik wil het niet volledig uit eigen zak betalen. Niemand wil dat, hoeveel je ook hebt", zei hij.

"Ik wil graag alle endurance-races doen, maar dan wel op de juiste manier: goed voorbereid en met het juiste team. Ik ben er niet om alleen maar mee te doen, ik ben er om te winnen."

Verstappen begint aan de laatste twee races van het seizoen als tweede in het coureurskampioenschap met 304 punten. Ferrari-coureur Lewis Hamilton staat derde met 267 punten, terwijl Mercedes-rijder George Russell en McLaren-coureur Lando Norris vierde en vijfde zijn, allebei met 264 punten.

Foto's van de GP van Qatar - donderdag





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s

Formule 1

50

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Max Verstappen zonder Gianpiero Lambiase tijdens GP van Qatar, Tom Hart valt in



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



5 min



Max Verstappen zonder Gianpiero Lambiase tijdens GP van Qatar, Tom Hart valt in





Jack Miller gebruikt niet-geracete Australian GP-livery alsnog bij MotoGP-afscheid



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Valencia



6 min



Jack Miller gebruikt niet-geracete Australian GP-livery alsnog bij MotoGP-afscheid





MotoGP GP van Valencia 2026: tijden, tv-info en meer



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Valencia



9 min



MotoGP GP van Valencia 2026: tijden, tv-info en meer





F1-update: Russell verklaart woordenstrijd met Verstappen, een oplossing bij Ferrari of toch niet?



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



10 u



F1-update: Russell verklaart woordenstrijd met Verstappen, een oplossing bij Ferrari of toch niet?

Vorig artikel Max Verstappen zonder Gianpiero Lambiase tijdens GP van Qatar, Tom Hart valt in

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Lydia Mee





Max Verstappen wordt ambassadeur van Nederlandse technische groep VDK



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



12 d



Max Verstappen wordt ambassadeur van Nederlandse technische groep VDK





Leclerc verwijdert social media-apps om ‘dwaze’ geruchten rond Vasseur



Formule 1



Formule 1



GP van Bahrein



1 m



Leclerc verwijdert social media-apps om ‘dwaze’ geruchten rond Vasseur





Laurent Mekies krijgt credits voor einde aan 'vloek' tweede Red Bull-zitje



Formule 1



Formule 1



GP van Bahrein



1 m



Laurent Mekies krijgt credits voor einde aan 'vloek' tweede Red Bull-zitje

Meer van

Nelson Piquet





Wie horen op de Mount Rushmore van de F1? Kies jouw vier grootste coureurs



Formule 1



Formule 1 3 m



Wie horen op de Mount Rushmore van de F1? Kies jouw vier grootste coureurs





Wat het verleden ons leert over een driestrijd in de F1-seizoensfinale



Formule 1



Formule 1



GP van Abu Dhabi



11 m



Wat het verleden ons leert over een driestrijd in de F1-seizoensfinale





Bekijk hier de eerste foto's van de Netflix-serie 'Senna'



Formule 1



Formule 1 28 sep 2024



Bekijk hier de eerste foto's van de Netflix-serie 'Senna'

Meer van

Red Bull Racing





George Russell vindt uitspraken Max Verstappen 'vermakelijk', maar blijft bij zijn woorden



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



15 u



George Russell vindt uitspraken Max Verstappen 'vermakelijk', maar blijft bij zijn woorden





Vijf dingen om op te letten tijdens de F1 GP van Qatar



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



1 d



Vijf dingen om op te letten tijdens de F1 GP van Qatar





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



24 d



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 21 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



24 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



25 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



27 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer