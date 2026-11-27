Formule 1 GP van Qatar
Waarom Max Verstappen deelname aan de Indy 500 uitsluit
Verstappen zegt dat het risico te hoog is om deel te nemen aan de Indianapolis 500
Lydia Mee Ronald Vording
Gepubliceerd: 27 nov 2026, 09:24
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images
Viervoudig Formule 1-kampioen Max Verstappen heeft uitgesloten dat hij ooit aan de Indianapolis 500 meedoet. Hij wijst daarbij op de blijvende gevolgen van de crash van Nelson Piquet op de Speedway.
Piquet, de vader van Verstappens partner Kelly Piquet, liep zware verwondingen op aan zijn benen en voeten toen hij crashte tijdens de training voor de Indy 500 van 1992. Hij had maanden revalidatie nodig.
Verstappen kreeg in aanloop naar het Grand Prix-weekend in Qatar vragen over een mogelijke deelname aan de iconische race, nadat hij afgelopen weekend de Grand Prix van Las Vegas had gewonnen. De race door de straten van Sin City leverde duels op die werden vergeleken met die in de IndyCar Series.
Volgens de Red Bull-coureur heeft dat zijn mening echter niet veranderd.
"Nee, maar dat betekent niet dat ik er niet goed in zou zijn", zei Verstappen. "Het gaat gewoon om het inschatten van de risico's. Daarom wil ik het niet doen. Ik kijk er graag naar, maar ik weet ook dat er bij een crash een heel groot risico aan vastzit. Daar heb ik genoeg voorbeelden van gezien."
Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Jim Watson / AFP via Getty Images
"Mijn schoonvader heeft daar natuurlijk ook een zware crash gehad. Als je ziet hoe hij na die crash de rest van zijn leven heeft moeten leven, dan is dat een risico dat ik niet wil nemen terwijl ik al F1 doe en in GT3 race."
"Op een gegeven moment neem je al veel risico. Dan is het soms goed om een paar weekenden te hebben waarin je niet de hele tijd op de limiet hoeft te zitten."
De Nederlander vertelde wel dat hij in de toekomst meer endurance-races wil rijden, al hangt dat volgens hem af van het samenstellen van het juiste pakket.
"Het begint altijd met budget, om te beginnen. Ik wil het niet volledig uit eigen zak betalen. Niemand wil dat, hoeveel je ook hebt", zei hij.
"Ik wil graag alle endurance-races doen, maar dan wel op de juiste manier: goed voorbereid en met het juiste team. Ik ben er niet om alleen maar mee te doen, ik ben er om te winnen."
Verstappen begint aan de laatste twee races van het seizoen als tweede in het coureurskampioenschap met 304 punten. Ferrari-coureur Lewis Hamilton staat derde met 267 punten, terwijl Mercedes-rijder George Russell en McLaren-coureur Lando Norris vierde en vijfde zijn, allebei met 264 punten.
Foto's van de GP van Qatar - donderdag
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
GP van Qatar – donderdag, in foto’s
Formule 1
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