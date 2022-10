Waarom Hamilton proefkonijn Mercedes was: "Voelde als mijn rol"

Mercedes kwam in 2022 slecht uit de startblokken met de W13. De bolide kampte op hoge snelheid met zowel porpoising als bouncing en dat zorgde ervoor dat George Russell en Lewis Hamilton niet de snelheid hadden om de strijd aan te gaan met Red Bull Racing en Ferrari. Inmiddels staan er dit jaar nog maar vier races op het programma en hoewel het gestuiter inmiddels grotendeels is opgelost, is de strijd om de zeges nog altijd relatief ver buiten bereik voor Mercedes. Het heeft ertoe geleid dat Mercedes met de W14 een andere weg wil inslaan in 2024. Lewis Hamilton weet dat dit binnen het team voor gemengde gevoelens heeft gezorgd, maar toch behoudt hij het volledige vertrouwen in een ommekeer.

"Ik ben hier al een lange tijd en ik weet wat ervoor nodig is om dingen te veranderen. Ik weet hoe lang de processen zijn, waardoor besluiten over de richting die je inslaat al maanden van tevoren moeten worden genomen", legt Hamilton uit aan Sky Sports F1. "Je verzamelt aan de lopende band data en krijgt verschillende stukjes informatie die onderweg kunnen veranderen. Vast staat is dat ik 1000 procent vertrouwen heb in mijn team. Ik zou zeggen dat de regels zo zijn dat het voor iedereen moeilijk kan zijn. Iedereen gaat de komende zes maanden nog dieper moeten graven en het zal niet makkelijk zijn, maar ik heb het gevoel dat iedereen de uitdaging, de taak aankan."

Achterstand qua punten, maar 'draait om grotere plaatje'

De afgelopen maanden heeft Mercedes veel geëxperimenteerd om oplossingen te vinden voor de problemen waarmee de W13 kampt. Vaak heeft men Hamilton ingezet als proefkonijn, al vindt hij zelf dat hij deze rol ook hoorde te vervullen. "We hebben denk ik veel geleerd door de data. Ik heb alles getest op de auto, ik heb iedere verschillende instelling wel 100 keer getest en daar heb ik in de eerste helft van het seizoen de prijs voor betaald", antwoordt hij als hij gevraagd wordt naar zijn achterstand op teamgenoot George Russell in het WK. "Maar het draaide voor mij om kennis vergaren voor het team, zodat zij konden afvinken wat wel of niet werkte. Dat was voor mijn gevoel mijn rol. Ik sta dan wel achter qua punten, maar het draait om het grotere plaatje. Ik hoop dat dit werk niet alleen een positieve impact heeft op de resterende races, maar ook op de richting die we inslaan voor volgend jaar. Ik ben deel van dat roer waarmee we de richting bepalen. Ik hoop enorm dat we volgend jaar terug kunnen vechten."

Voor Hamilton staat echter als een paal boven water dat Mercedes door het kiezen van een andere richting een drukkere winter tegemoet gaat dan bijvoorbeeld Red Bull en Ferrari. "Als je kijkt naar Red Bull, dan hebben zij een geweldige auto. Ze hebben het dit jaar als geheel uitstekend gedaan, dat geldt voor alle individuen daar. Hun auto blijft waarschijnlijk evolueren en dat geldt ook voor Ferrari, hoewel zij enkele kleine problemen hadden. Wij moesten echter een stap terug nemen en een andere richting inslaan, in de hoop dat we op de goede weg zijn en weer mee kunnen doen."