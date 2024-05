Waarom Alpine F1 voor de test met Doohan voor Zandvoort koos

De Formule 1 en Zandvoort zijn sinds een aantal jaar weer nauw met elkaar verbonden. Dat heeft uiteraard alles van doen met de successen van Max Verstappen, maar ook andere teams weten het parcours te vinden. Dat blijkt wel uit de baanactie van dinsdag en woensdag. Alpine heeft Jack Doohan de kans gegeven om twee volle dagen met de A522 op het circuit te rijden in het kader van het Testing Previous Cars-programma. Daar zitten geen restricties op voor het aantal kilometers dat gereden mag worden - zoals bij filmdagen - maar mag er ongelimiteerd getest worden. Sinds dit jaar zijn deze testdagen nog relevanter, aangezien dit het eerste seizoen is waarin grondeffect-auto's binnen deze regels vallen. De grote vraag is echter, waarom koos de formatie uit Enstone-Viry juist voor Zandvoort? In gesprek met Motorsport.com leggen de sleutelfiguren achter deze testdagen deze keuze uit.

"De logische plekken om naar toe te gaan zijn Silverstone, Barcelona, Red Bull Ring of Monza. Om voor Zandvoort te kiezen hebben we een atypische keuze gemaakt", begint Doohan in een exclusief gesprek met deze site. "Dit circuit heeft weinig ruimte voor het maken van een fout. Dat is er eigenlijk helemaal niet. Als je hier een fout maakt, dan kom je direct in het grind terecht. Daarachter wacht de muur. Dat heb je niet overal." De reservecoureur is daarom blij de kans te krijgen om in Zandvoort te testen. "Het is goed dat ik dit meepak en dat ik leer waar ongeveer de limiet ligt. Het is goed om hier ervaring op te doen. Ik heb iets van inspraak in de circuitkeuze, maar het is vooral het team dat de beslissing neemt."

Dat Doohan gelijk heeft, blijkt wel uit de woorden van Alpine-engineer Dom Hall. Hij vertelt hoe en vooral waar een renstal beslist waar de TPC-dagen ingepland worden. "Wij kiezen waar we de tests doen. De enige vereiste is dat het een circuit moet zijn dat aan de regels voldoet", vertelt de Brit, die aankomend weekend op Imola ook zijn gezicht laat zien. "We kiezen ervoor om zoveel mogelijk verschillende circuits te rijden. Zandvoort is heel technisch en voor ons daarom een interessant circuit."

Chief mechanic Jonny Goodenough benoemt dat het kostenplaatje ook een rol heeft gespeeld. "Het heeft onze voorkeur om voor dit soort dagen circuits te kiezen waar geracet wordt. Dat geeft de coureur een beter gevoel wat er wordt gevraagd", aldus de voormalig hoofdmonteur van Pierre Gasly. "Zandvoort is een mooi circuit. Silverstone is bijvoorbeeld een vrij groot circuit. Daar zijn dan ook hoge kosten aan verbonden. Zandvoort is dan makkelijker om naar toe te gaan en gebruik van te maken."

Doohan tevreden over testdagen

De twee dagen op Zandvoort zijn voor Alpine en Doohan op wat kleine hobbeltjes na goed verlopen. Na de lunchpauze zou de Alpine-junior bijvoorbeeld een volledige racesimulatie doen, maar door oplopende temperaturen werd deze uit voorzorg onderbroken. Na afloop van de sessie is de jonge Australiër dan ook blij met de resultaten. "Dit was echt heel goed. Het was de eerste keer in deze auto. Het duurde wat langer voordat de auto helemaal klaar was, want dit [chassis] was eerst voor de 2023-auto. Iedereen heeft keihard gewerkt om de auto voor gisteren [dinsdag] klaar te hebben en ze zijn van maandag op dinsdag eigenlijk de hele nacht doorgegaan", vertelt een lovende rijder. "Vandaag focusten we op de kwalificatiesimulaties en vanmiddag maakten we het af met een volledige racesim met twee pitstops. Dat verliep - op wat kleine probleempjes na - goed. We wisten die op te lossen, dus het was top."