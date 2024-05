Het duurt nog ruim drie maanden voordat de Dutch Grand Prix op de kalender staat, maar ook deze week is er al Formule 1-actie te zien op het circuit van Zandvoort. Alpine is in de kustplaats aanbeland voor een tweedaagse test met Jack Doohan. De Australiër fungeert als reservecoureur van het Franse team en maakt ook deel uit van het opleidingstraject. Als onderdeel daarvan biedt Alpine Doohan een uitgebreid testprogramma aan. De zoon van motorsportlegende Mick Doohan kwam vorig jaar al in actie tijdens een test met de 2021-auto in Monza en werkte nadien de eerste trainingen in Mexico-Stad en Abu Dhabi af. Na afloop van de seizoensfinale nam hij ook de young driver test voor zijn rekening namens Alpine.

Wat betreft de baanactie in 2024 maakt Doohan in Zandvoort zijn eerste F1-meters van het seizoen. Het gebeurt met de A522, oftewel de auto uit het Formule 1-seizoen 2022, die overigens nog van beduidend minder stickers is voorzien dan dat twee jaar geleden het geval was. Met een auto van minimaal twee jaar oud zijn teams niet meer aan de restricties van een filmdag gebonden. Zo zijn er geen demobanden van Pirelli voorgeschreven en mag er eveneens meer worden gereden dan de limiet van maximaal tweehonderd kilometer per dag, hetgeen voorheen zelfs honderd kilometer was.

Doohan is dinsdag ook al in actie gekomen in Zandvoort, al was er daarbij nog geen pers welkom. Het was de eerste keer dat het testteam - bestaande uit andere monteurs dan bij de reguliere raceweekenden - werkte met de A522. Alpine wilde de vuurdoop derhalve achter gesloten deuren houden, maar laat weten dat alles naar wens is verlopen. Woensdag staat deel twee van de test op het programma, waarbij pers en publiek wel welkom zijn. De equipe laat weten dat er later dit kalenderjaar nog meer testdagen worden gepland voor Doohan om hem scherp te houden voor het geval hij Pierre Gasly of Esteban Ocon dit jaar moet vervangen en ook om zijn F1-droom op de lange termijn levend te houden. De locaties en data daarvoor zijn echter nog niet bekend.