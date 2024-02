Waar veel Formule 1-teams vol goede moed naar het aankomende seizoen kijken, zijn de verwachtingen bij Alpine laag. De Fransen denken dat zij in het begin van het seizoen het moeilijk gaan krijgen en de resultaten tijdens de testdagen in Bahrein bieden weinig hoop. De A524 lijkt voorlopig niet snel genoeg en kan zomaar eens de langzaamste van het hele veld worden. Over de drie testdagen gezien kwamen Esteban Ocon en Pierre Gasly niet verder dan een zestiende en zeventiende tijd. Teambaas Bruno Famin maakt zich ondanks de verwachte matige seizoenstart niet heel veel zorgen.

"Het doel voor het komende jaar is om een sfeer te ontwikkelen waarbinnen iedereen de auto wil verbeteren en tegelijkertijd ook het team vooruit wil krijgen", legt de Fransman uit. "Dat geldt voor het team als geheel, niet alleen voor iedereen die op het circuit werkt. Het draait om veel meer dan een doel behalen met een bepaalde positie in het kampioenschap of een hoeveelheid podiumplaatsen. Wat ik graag wil zien is een nieuwe dynamiek. We moeten het met deze auto doen. Het belangrijkste is dat we de auto als team kunnen ontwikkelen. Zowel in de fabrieken in Viry en Enstone, als op het circuit. Iedereen is aan het pushen om verbeteringen te vinden."

Het technische team is in de winter hard aan het werk geweest. De A524 heeft een compleet ander concept dan zijn voorganger. Volgens Alpine was dat ook nodig om de stap naar voren te maken, maar voorlopig lijkt het erop dat er eerder een stap naar achteren is gezet. Onder andere coureur Pierre Gasly maakt zich daar zorgen over. Famin is echter rustiger en ziet dat er genoeg verbeterpunten zijn. Op aerodynamisch gebied is er winst te boeken, maar de auto lijkt ook te zwaar. Gevraagd hoeveel er te verbeteren valt, antwoordt Famin: "Dat weten we nog niet, dat moeten we eerst nog verder analyseren." Wel erkent de teambaas dat gewicht een rol speelt. "Als de auto te zwaar is, dan moet hij afvallen. Het kwijtraken van gewicht is altijd een grote uitdaging", aldus de man uit Belfort.

Hoop op plekje in het middenveld

Ondanks dat de eerste signalen niet goed zijn, richt Famin zijn pijlen op de strijd in het middenveld. De teambaas hoopt dat tijdens het eerste meetmoment tijdens de Grand Prix in Bahrein te zien. "We moeten daar ook nog veel van de auto leren. De auto is van voor naar achter compleet nieuw. Het chassis is anders, de ophanging is anders en de aerodynamica is anders", somt hij op. "We wilden de zwakke punten van de vorige auto verbeteren. Laten we volgende week eens zien of ons dat is gelukt."