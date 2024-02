Bij het Formule 1-team van Alpine zijn de verwachtingen voor de eerste races van het nieuwe seizoen niet heel hoog. De nieuwe A524 is compleet anders dan de Alpine die vorig jaar op de grid stond, en vooraf werd al verwacht dat het een moeilijke start van het seizoen zou worden. De testdagen in Bahrein geven de Franse burger in dat opzicht echter ook weinig moed, want over alle drie de dagen genomen noteerden Esteban Ocon en Pierre Gasly slechts de zestiende en zeventiende tijd. Laatstgenoemde denkt dan ook dat het team een zware tijd wacht.

"Dit jaar hebben we veel veranderd. Als je alleen al naar het stuurtje kijkt, dan moeten we nog veel leren", vertelt Gasly na afloop van de testdagen in gesprek met het Belgische RTBF. "Aan de ene kant hebben we heel wat kunnen testen en dat is positief. Aan de andere kant zijn er veel dingen van de auto die we nog niet begrijpen. Dat is normaal, maar het kost wel tijd. We moeten hard werken en de data die we de afgelopen dagen hebben verzameld analyseren. We beseffen dat we van ver beginnen. We weten dus dat we hard moeten werken om deze auto te ontwikkelen."

De analyse van de data moet volgens Gasly ook goed zijn, anders verwacht hij voor het hele seizoen niet bijster veel. "Dat is nooit makkelijk, maar we gaan het zien. De komende dagen gaan heel belangrijk zijn. We moeten begrijpen wat we tijdens de tests hebben gedaan", legt de de coureur uit Rouen uit. "We zijn vanaf het begin heel eerlijk geweest over onze doelstellingen. Er is potentie in de auto en ik hoop dat we die snel vinden, maar dit zou voor ons weleens een niet zo'n makkelijk seizoen kunnen worden."

Kan aerodynamica achterstand op motorengebied goedmaken?

Het is een publiek geheim dat de Renault-motor die achter in de Alpine ligt, minder krachtig is dan de concurrerende krachtbronnen. Gasly heeft er vertrouwen in dat zijn team een oplossing gaat vinden. "Dat kan altijd. Zonder achtervleugel zijn we sowieso snel op de rechte stukken, dus alles is mogelijk!", lacht de 28-jarige rijder, die daarna in alle ernst verdergaat. "Het is wel een ander verhaal om dat op een efficiënte manier te doen. Onderaan de streep vertrouw ik het team. Er zijn namelijk heel veel mensen bezig om het optimale uit dit concept te halen."