Red Bull Racing heeft in 2023 het dominantste Formule 1-seizoen aller tijden afgewerkt met beide wereldtitels, de eerste twee plaatsen in het kampioenschap voor coureurs en 21 zeges in 22 Grands Prix. De RB19 stak met kop en schouders boven de concurrentie uit, maar toch denkt Jacques Villeneuve de Oostenrijkse formatie helemaal geen grote voorsprong had. "Red Bull ligt niet zo ver voor. Ze behaalden al hun poles met een halve tiende tot een tiende voorsprong. Het was superclose! Dat is dus geen dominantie. Dat is niet zoals in de jaren van Mercedes, toen ze een seconde voor de concurrentie reden en iedereen dat oké vond. Daar waren toen geen problemen mee", zegt de wereldkampioen van 1997 in gesprek met PlanetF1.

De belangrijkste factor in het historische seizoen van Red Bull is namelijk Max Verstappen, betoogt Villeneuve. "Max maakt het verschil omdat hij er 24 uur per dag mee bezig is. Hij wordt er nooit moe van. Als hij uit de auto stapt, denkt hij nog steeds aan racen. Dat is voor hem alles wat bestaat. Hij zit op de simulator, in go-karts, wat dan ook. Andere coureurs zie ik dat niet doen", benoemt de Canadees het verschil tussen de Nederlander en zijn concurrenten. "Wellicht [Fernando] Alonso een beetje, maar de rest is allemaal bezig met andere dingen. Ze stappen uit de auto en gaan dan een reeks andere dingen doen. Als ze allemaal gefocust zouden zijn zoals Max, dan zouden ze misschien op zijn niveau zitten."

Verstappen stelde zijn derde wereldtitel in de sprintrace in Qatar al veilig, terwijl er nog zes Grands Prix verreden moesten worden. Toch bleef hij daarna volle bak doorgaan door al deze races op zijn naam te schrijven. Het van het eerste tot het laatste moment blijven pushen zorgt er volgens Villeneuve voor dat Verstappen de boventoon voert, met als sprekend voorbeeld het inhalen in de pits tijdens de tweede vrije training voor de seizoensfinale in Abu Dhabi. "Dat was geinig. Ik begrijp hem wel", aldus de 52-jarige coureur uit Saint-Jean-sur-Richelieu. "Er is nog weinig tijd over en ze verwachten dat je op snelheid naar buiten rijdt, want zo doe je dat ook in de race, maar ineens gaan ze allemaal heel langzaam. Je mag inhalen, dus waarom niet? Het was mooi! Die focus maakt een verschil."