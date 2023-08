De onderbelichte mogelijke reden achter vormdip van Aston Martin

Terwijl Red Bull Racing in de eerste races van 2023 ongenaakbaar was, zorgde Fernando Alonso voor een frisse wind door als naaste uitdager zes keer op het podium te eindigen in de eerste acht races. Zo kwam hij in Monaco dicht bij de overwinning, waarna hij ook in Canada tweede werd. Sindsdien verloopt het echter moeizamer bij de Spanjaard en zijn werkgever Aston Martin. Sinds de GP van Oostenrijk is Alonso niet hoger dan vijfde geëindigd, terwijl de podiumplekken achter Red Bull werden verdeeld door McLaren, Mercedes en Ferrari.

Het is niet geheel duidelijk waardoor Aston Martin wat van haar goede vorm is kwijtgeraakt. Zo wees Fernando Alonso naar de aangepaste bandenconstructie die Pirelli in Silverstone introduceerde, al werd dat verhaal door het management van de formatie ontkend. Zij legden de oorzaak juist bij de in Canada geïntroduceerde upgrade, die voor enkele veranderde karakteristieken heeft gezorgd waar het team niet meteen bovenop zat.

Teambaas Mike Krack stelde recent dat deze bijwerkingen in Montreal nog niet merkbaar waren doordat er met weinig downforce en weinig drag gereden moet worden op Circuit Gilles Villeneuve, maar dat dit in de daaropvolgende races wel het geval was door de grotere nadruk op downforce. "Je probeert altijd iets aan basissnelheid toe te voegen, maar dat kan zelden zonder dat de karakteristieken veranderen. Er is dus altijd iets wat je probeert te begrijpen", legde performance director Tom McCullough erover uit.

In België liet Aston Martin weer een iets bemoedigendere prestatie zien. Alonso kwam als vijfde over de finish en dat gaf het team het gevoel dat een mijlpaal is bereikt met het begrip van de auto. Daardoor kan de formatie nu uitkijken naar een betere tweede seizoenshelft, zo stelde Krack. "Dat wat we tot nu toe gezien hebben van de data ziet er positief uit. We zagen er een stuk competitiever uit dan de afgelopen tijd."

Aston Martin viert de podiumplaats van Fernando Alonso tijdens de GP van Bahrein. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Verklaring in flexibiliteit vleugels?

Concurrenten in de paddock wijzen echter naar een nog intrigerender verklaring voor het vormverlies van Aston Martin, iets dat te maken heeft met strenger optreden van de FIA tegen flexibele vleugels. Motorsport.com heeft vernomen dat de autosportfederatie dit jaar veel aandacht schenkt aan in het bijzonder de constructie van de voorvleugel, zodat teams geen gebruik maken van slimme oplossingen om van flexibele componenten te kunnen profiteren.

De FIA en de teams weten al lange tijd dat er veel snelheid gevonden kan worden als een team een voorvleugel kan ontwerpen die sterk genoeg is om de tests in de garage te doorstaan, maar die op snelheid op een gecontroleerde manier kan doorbuigen. De FIA en de teams strijden doorlopend op dit terrein en het is onwaarschijnlijk dat dit ooit ophoudt, omdat het onmogelijk is om vleugels te maken die helemaal rigide zijn. Naar verluidt heeft de FIA de analyses van de ontwerpen aangescherpt en wat onvrede geuit over de constructie van diverse voorvleugels, die meer zouden doorbuigen dan men graag had gezien.

Hoewel de voorvleugels wel door de flexibiliteitscontroles zijn gekomen en er geen suggesties zijn dat teams met illegale auto's hebben gereden, kunnen vleugels die op snelheid doorbuigen in tegenspraak zijn met artikel 3.2.2 van de technische reglementen. Deze regel zegt: "Alle aerodynamische componenten of bodywork dat invloed heeft op de aerodynamische prestaties moet rigide bevestigd en immobiel zijn met betrekking tot het referentiekader van artikel 3.3. Bovendien moeten deze componenten onder alle omstandigheden uit een uniform, solide, hard, doorlopend en ondoordringbaar oppervlak bestaan."

Een flexibele voorvleugel heeft duidelijke voordelen, doordat teams hierdoor met meer downforce kunnen rijden om sneller door de bochten te gaan, terwijl de luchtweerstand verminderd wordt op de rechte stukken. Onboardbeelden van Alonso tijdens de eerste races van het jaar wezen erop dat Aston Martin met veel voorvleugel kon rijden en dat er aanzienlijke doorbuiging was op hoge snelheid op rechte stukken. Naar verluidt heeft de FIA rond de GP van Azerbeidzjan ingegrepen en enkele teams informeel op de hoogte gesteld dat ze graag veranderingen zouden zien om problemen bij daaropvolgende races te voorkomen.

Het is onduidelijk wanneer deze veranderingen precies verwacht werden, want teams krijgen vaak wel wat tijd om dergelijke veranderingen door te voeren. Het is echter duidelijk dat de prestatiekarakteristieken van Aston Martin rond de Spaanse GP leken te veranderen. Vooral op lage en middelhoge snelheid leek de performance terug te vallen. Het team heeft bevestigd noch ontkend dat het een van de teams was dat veranderingen moest doorvoeren aan de voorvleugel. Bronnen met kennis van de situatie hebben echter wel onthuld dat Aston Martin tot deze renstallen behoort.

Het derde beugeltje op de voorvleugel van Aston Martin, dat recent ontbreekt. Foto: Uncredited

Ander voorvleugelconcept

Het is onduidelijk welke veranderingen Aston Martin precies heeft door moeten voeren, maar een blik op de voorvleugel leert dat er rond de tijd van de aanscherping een andere weg is ingeslagen. Zoals te zien in de bovenstaande foto produceert de huidige generatie vleugels twee vortexen bij de metalen beugel om de vleugel te verstellen (blauwe pijlen). De binnenste hiervan creëert een vergelijkbare, maar waarschijnlijk veel minder krachtige vortex als de Y250 van de vorige generatie voorvleugels.

Sommige teams gebruiken een derde beugel met een draaipunt. Aston Martin deed dit in Bahrein en Australië (rode pijl) en in Saudi-Arabië soms wel en soms niet. In Baku en Miami werd dit niet gebruikt, waarna het in Monaco even terugkeerde. Sindsdien heeft het team er niet meer mee geracet. Wel is op de huidige vleugel nog duidelijk te zien waar dit derde beugeltje aanvankelijk zat (zie inzet).

Het derde beugeltje is op zichzelf niet illegaal, want Alpine, Ferrari, Red Bull en McLaren hebben allemaal hun eigen varianten gebruikt. De afwezigheid bij Aston Martin op dit moment kan pure toeval zijn, maar tegelijkertijd is het mogelijk dat dit gebruikt werd om het gedrag van de vleugel met en zonder belasting te beïnvloeden. De hoek van het draaipunt is ook interessant, omdat die naar buiten helt. Daarmee heeft het mogelijk geholpen met het bepalen van de hellingshoek op hoge snelheid. Het verwijderen van het draaipunt (of het nu een gedwongen of bewuste keuze was) zou zeker een verandering van karakteristieken met betrekking tot de luchtstroming rond de voorvleugel tot gevolg hebben. Mogelijk vallen daar ook enkele bijwerkingen onder waar het team over gesproken heeft.

Wat de realiteit achter de keuzes van de voorvleugelontwikkeling ook is - en dat weet alleen Aston Martin zelf - is het duidelijk dat het team daar niet te lang bij stilstaat. De focus ligt er namelijk op om het seizoen net zo sterk af te sluiten als dat men begon. "We mikken op een sterke ontwikkeling gedurende het hele jaar", aldus McCullough. "We hebben het budget om de auto te blijven ontwikkelen en dat is onze doelstelling. We blijven dus tot het einde van het kampioenschap wat stapjes brengen, zoveel als we kunnen doen."