Verstappen positief over ontwikkeling: “Auto is voorspelbaarder”

Tijdens de eerste drie Grand Prix-weekenden had Max Verstappen zijn handen vol aan de RB16. De balans van de Red Bull-bolide was zeker niet optimaal en dat resulteerde in een redelijk aantal spins tijdens de vrije trainingen in Oostenrijk en Hongarije. Bij de eerste krachtmeting op Silverstone van afgelopen weekend leek de balans bij Verstappen al fors beter en dat onderschrijft de Nederlander ook. Het lukte hem desondanks nog niet om de strijd met Mercedes aan te gaan, ondanks de tweede plaats die hij behaalde tijdens de Britse Grand Prix.

“Natuurlijk hadden we wat geluk met de lekke band van Bottas, waardoor hij buiten de punten viel, maar ik blijf doen wat ik doe en dat is ieder weekend pushen”, stelt Verstappen in zijn voorbeschouwing op de 70th Anniversary Grand Prix van dit weekend. Toch is er het besef dat Mercedes buiten bereik is, hoewel de RB16 dus een stuk beter aanvoelt. “We moeten realistisch zijn over waar we qua snelheid staan. Vechten voor overwinningen en het kampioenschap is onder normale omstandigheden een lastig verhaal, maar de auto is beter en voorspelbaarder. Als we ze binnen bereik houden, dan is er altijd een kans. We blijven pushen om het gat te dichten en maken ze het leven niet makkelijk.”

Komend weekend racet de Formule 1 dus voor de tweede week op rij op Silverstone, iets wat voor de teams handig is om een aantal zaken te kunnen testen. “Ik weet zeker dat de engineers graag dit soort data verzamelen”, zegt Verstappen daarover. In vergelijking met de Britse GP worden de teams tijdens de 70th Anniversary GP wel uitgerust met andere bandencompounds. Dat kan, samen met een aantal andere factoren, volgens Verstappen voor een iets ander beeld zorgen. “De bandencompounds zijn zachter, het weer wordt warmer en de strategie is mogelijk anders, dus ik kijk ernaar uit. We hebben nu al een week op Silverstone gehad, dus iedereen weet wat ze doen op dit circuit. Hopelijk kunnen we nog meer over de auto leren en de bolide ook verder verbeteren.”