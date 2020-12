Preview: Vijf dingen om op te letten tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi

Wordt die lijn doorgezet op het Yas Marina Circuit? De race in Abu Dhabi vormt sinds 2014 de vaste afsluiter van het seizoen. De keuze van de organisatie om jaarlijks vele miljoenen dollars aan Formula One Management over te maken om de seizoensfinale te mogen organiseren is eigenlijk onbegrijpelijk. Veelal ligt het kampioenschap tegen de tijd dat we in het Midden-Oosten aankomen al in een plooi en de race zelf is ook niet altijd om over naar huis te schrijven. Wel is Abu Dhabi altijd goed voor een prima feestje, maar ook dat zal vanwege de strenge coronamaatregelen in het emiraat zijn beperkingen kennen.

Een ronde onboard over het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi:

Mercedes met Hamilton en terug op niveau?

De afgelopen zes jaar werd de Grand Prix van Abu Dhabi gewonnen door Mercedes, één van de vragen die we beantwoord willen zien is of de stal uit Brackley dit weekend hersteld is van de ‘clusterfuck’ van afgelopen zondag. Tijdens de dubbele pitstop van Valtteri Bottas en George Russell was er even kortsluiting in de communicatie en dat kostte het team een zekere 1-2.

Over Mercedes gesproken: er is nog steeds geen duidelijkheid of Lewis Hamilton in Abu Dhabi weer zal rijden. De wereldkampioen werd ruim een week geleden positief getest op corona en zit inmiddels zo’n beetje aan het einde van zijn zelfisolatie. Dinsdag liet Hamilton voor het eerst in een week via Instagram van zich horen: hij gaf aan een moeilijke week te hebben gehad, maar liet niets los over zijn inzetbaarheid komende zondag.

Mocht Hamilton er niet bij zijn, dan wordt opnieuw de grote vraag wie hem zal vervangen. Wordt het opnieuw Russell, die in Bahrein een prima debuut voor het merk met de ster reed maar node werd gemist door Williams? Wil het team uit Grove hem nog een keer afstaan? En biedt Toto Wolff hem een herkansing, of kiest Mercedes misschien nu toch voor Stoffel Vandoorne?

Haas opnieuw met Fittipaldi

Ook Haas had afgelopen weekend een invaller achter het stuur: Debutant Pietro Fittipaldi verving de geblesseerde Romain Grosjean. Hoe hard de Fransman ook zijn best deed om er in Abu Dhabi weer bij te zijn, hij is nog steeds niet volledig hersteld van dat gruwelijke ongeluk in Bahrein en heeft zijn laatste Formule 1-race gereden. En dus keert Fittipaldi opnieuw terug achter het stuur. De Braziliaan deed het volgens Haas prima tijdens de Sakhir Grand Prix en krijgt de voorkeur boven Mick Schumacher. De Duitser is volgend jaar met Nikita Mazepin vaste waarde bij Haas, en er gingen vorige week al stemmen op om hem in Bahrein te laten instappen. Schumacher moest afgelopen weekend echter nog zijn titel in de Formule 2 veiligstellen. Dat lukte hem en omdat hij toch al in Abu Dhabi is, had Haas ook voor hem kunnen kiezen. Het team besloot echter bij Fittipaldi te blijven.

Strijd om plek drie bij de constructeurs

Mercedes is al enige tijd wereldkampioen en ook de nummer twee – Red Bull – staat niet ter discussie, maar daarachter wacht in Abu Dhabi nog een interessante strijd om plek drie in het constructeurskampioenschap. Het is de afgelopen weken stuivertje wisselen geweest tussen McLaren en Racing Point, terwijl ook Renault nog op het vinkentouw zit. De drie teams worden gescheiden door 22 punten.

Stand in het constructeurskampioenschap

1. Mercedes 540 punten 2. Red Bull 282 punten 3. Racing Point 194 punten 4. McLaren 184 punten 5. Renault 172 punten 6. Ferrari 131 punten

Gezien de dubbele podiumfinish van Racing Point in Bahrein lijkt dat team nu de beste papieren te hebben, maar het Yas Marina Circuit is een heel ander circuit dan het outer circuit in Bahrein dus garanties zijn er niet. Een derde plaats in het kampioenschap zou voor Racing Point de beste prestatie zijn onder het huidige management. In 1999 werd voorganger Jordan ook al eens derde bij de constructeurs.

McLaren en Renault zijn meervoudig wereldkampioenen maar een derde plaats zou voor beide teams de beste prestatie in het hybride tijdperk zijn, een bevestiging van het harde werk dat beide teams verrichten en een boost voor het motorenprogramma van Renault.

Ferrari is na afgelopen weekend definitief afgehaakt voor P3. De Italianen staan zesde, de slechtste teamprestatie sinds 1980. Overigens zouden ze theoretisch Renault nog voorbij kunnen, maar ook een vijfde plaats is natuurlijk geen troost voor de Scuderia.

P2 voor Verstappen of Bottas?

Ook voor Max Verstappen is er nog het een en ander mogelijk. De Nederlander staat momenteel derde in het klassement, zestien punten achter Valtteri Bottas. En hoewel hij er zelf niet veel om zal geven staat een tweede plaats in het WK toch beter op het cv dan een derde plek. Daarnaast zal Verstappen er op gebrand zijn om zijn uitvalbeurt van afgelopen weekend recht te zetten en na een tweede (2019), derde (2018), vierde (2016) en vijfde (2017) plaats ook eens op het hoogste schavot te staan in Abu Dhabi.

Afscheid nemen

Bij veel teams staat in Abu Dhabi ook afscheid nemen centraal. Bij Haas is Grosjean al met alle egards uitgezwaaid en vertrekt ook Kevin Magnussen. Hoewel nog niet officieel bekendgemaakt zal Daniil Kvyat afscheid moeten nemen bij AlphaTauri. Bij Red Bull hakt men na de Grand Prix hopelijk snel een knoop door over Alex Albon: mag de Britse Thai nog een jaar bijven of wordt hij vervangen door Sergio Perez die afscheid moet nemen bij Racing Point? Ook Sebastian Vettel neemt afscheid: niet van de Formule 1, maar wel van Ferrari. Hij gaat volgend jaar naar Aston Martin, de nieuwe naam van het afscheid nemende Racing Point. Vettel wordt bij Ferrari opgevolgd door Carlos Sainz, die vertrekt bij McLaren. Zijn stoeltje bij die stal wordt volgend jaar ingenomen door Daniel Ricciardo, die op zijn beurt afscheid neemt van Renault en daar wordt vervangen door niemand minder dan Fernando Alonso, die maar geen afscheid lijkt te willen nemen. En wij nemen afscheid van 2020, een moeilijk maar geweldig Formule 1-jaar.

Het Formule 1-weekend in Abu Dhabi begint vrijdag om 10.00 uur Nederlandse tijd met de eerste vrije training, waarna om 14.00 uur de tweede vrije training wordt verreden. De derde oefensessie is zaterdag om 11.00 uur, gevolgd door de kwalificatie om 14.00 uur. De race is op zondagmiddag om 14.10 uur Nederlandse tijd. Motorsport.com doet zoals altijd live verslag van alle actie.