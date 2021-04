Voor of tegen? Sprintraces in de Formule 1

Wat houdt het idee precies in?

De Formule 1 is al een aantal jaren druk bezig met kijken hoe de sport een groter en vooral jonger publiek kan aanspreken. Een idee dat vaak wordt genoemd, is het houden van een sprintrace op zaterdag. De organisatie van de Formule 1 heeft besloten hier dit jaar bij een drietal Grands Prix mee te experimenteren. In Engeland, Italië en Brazilië vindt de kwalificatie niet op zaterdag maar op vrijdag plaats. Deze bepaalt dan de startgrid voor een wedstrijd over 100 kilometer op zaterdag. De uitslag van die korte race vormt vervolgens de startopstelling voor de Grand Prix op zondag.

Wat vinden wij?

We vroegen een aantal van onze journalisten wat zij van het idee vinden van een sprintrace op zaterdag. Hier volgen hun antwoorden:

Tegen: “Waar ik vooral bang voor ben, is dat het wat van de spanning wegneemt van de race op zondag. Voorafgaand aan de kwalificatie is het altijd weer afwachten hoe snel iedereen daadwerkelijk is over een enkele ronde, wanneer iedereen op hetzelfde moment op de baan is en alles optimaal staat afgesteld voor een zo snel mogelijke tijd. En in de aanloop naar de race heerst er eenzelfde soort spanning: hoe doen alle wagens het in racetrim? De sprintrace op zaterdag is misschien dan maar over honderd kilometer, het zal al wel een goede eerste indicatie geven van hoe de teams op zondag zullen presteren, mits de omstandigheden van zaterdag op zondag niet al te veel veranderen. En dan is de Grand Prix op zondag mogelijk alleen nog maar een langere versie van wat we op zaterdag al hebben gezien, met als enige verschil dat de marges aan de finish veel ruimer zijn.”

“Ik ben eigenlijk wel content met de huidige opzet van het raceweekend. Dat de eerste trainingen net als vroeger weer een uur duren in plaats van anderhalf uur, heeft iets meer leven in de brouwerij gebracht op de vrijdag. En de kwalificaties zijn tot dusver dit jaar ook niet bepaald saai. Het enige wat ik misschien zou veranderen is het herintroduceren van de warm-up op zondagochtend. Niks heerlijkers dan op zondag wakker worden met het geluid van de Formule 1 hard over de televisie. Nee, het raceweekend is prima zo. Een extra race op zaterdag zou ongetwijfeld meer kijkers trekken op die dag, maar de impact op de zondagse gebeurtenissen - de Grand Prix moet toch de climax van het weekend blijven - is mijn inziens te groot. We zullen zien hoe gevoelig Liberty Media is voor de kijkcijfers.”

Neutraal: “Het idee van een sprintrace is zeker het proberen waard. Maar zolang we niet weten hoe het precies uitpakt, zou het iets incidenteels moeten blijven. Sommige mensen zijn bezorgd dat sprintraces wat van de glans van de Grand Prix op zondag zouden wegnemen. Door ze alleen af en toe te houden zou je de impact ervan minimaliseren, maar zouden ze nog wel als interessant extraatje kunnen fungeren. Ik vind dat de Formule 1 eigenlijk heel veel dingen zou moeten proberen, zolang er vooraf maar goed over na is gedacht en alles goed is besproken. Een sprintrace op zaterdag is slechts één idee dat het proberen waard is. Het is goed om een aantal races op de kalender vrij te houden voor andere experimenten.”

Tegen: “Ik ben hoofdzakelijk om twee reden tegen sprintraces. Ten eerste: Kom niet aan het DNA van de Formule 1! De sport is zo groot en succesvol geworden omdat mensen dol zijn op hoe het nu is. Te veel verandering zorgt alleen maar voor verwarring bij de fans en dat de sport niet langer trouw is aan haar roots. Velen zijn het erover eens dat de Formule 1 op haar best was in de jaren zestig, zeventig en tachtig, toen de sport puur en simpel was. Sporten die simpel zijn en niet veel veranderen zijn op de lange termijn het meest succesvol. Denk aan voetbal.”

“Ten tweede kunnen sprintraces ervoor zorgen dat de pole-statistieken en bepaalde records, die een belangrijk onderdeel vormen van de historie van de sport, op termijn waardeloos worden, terwijl er hele boeken aan worden gewijd en ze bijdragen aan de verslavende werking van de Formule 1. De kwalificatie zoals die nu is, waarin de coureur het opneemt tegen de stopwatch, is een fascinerend aspect van de Formule 1 dat verloren zou gaan. En het is anders dan het rijden van een race: je moet als coureur meer compleet zijn om een snelle ronde op zaterdag te kunnen rijden, wanneer het om pure snelheid gaat, en om wiel-aan-wiel-gevechten te kunnen voeren op zondag, wanneer het gaat om racevaardigheid en gewiekst zijn. Ayrton Senna zou vandaag de dag niet de koning van de pole-positions zijn als er destijds kwalificatieraces zouden zijn geweest.”

“Daarnaast vormt het crescendo van een Formule 1-weekend ook een belangrijk onderdeel van het DNA van de Formule 1. Je begint met de trainingen op vrijdag, daarna volgt de kwalificatie op zaterdag en vervolgens heb je de race als hoofdattractie op zondag. Er wordt nu geprobeerd om de zaterdag meer waarde te geven om meer inkomsten te kunnen genereren. Ik begrijp dat de financiële gezondheid van de sport en dat alles rendabel is voor alle betrokken partijen ook belangrijk is, maar op de lange termijn kan een te grote hebzucht de Formule 1 zoals we die kennen, kapotmaken. En dan is de interesse helemaal weg en heb je helemaal geen inkomsten meer.”

Jose Carlos Decelis, Motorsport.com Spanje

Voor: “Ik ben er wel voorstander van dat er getest wordt met sprintraces, om te zien hoe het werkt en te kijken of het positief is. De Formule 1 moet zich blijven ontwikkelen en altijd kijken naar nieuwe dingen die de show kunnen verbeteren. Door een sprintrace op zaterdag te houden is er een grotere kans dat je een ongewone startvolgorde hebt op zondag, als gevolg van een ongeluk of technisch probleem in de sprintrace. Maar als blijkt dat het niet werkt, dan moet de Formule 1 daar wel eerlijk over zijn en het idee niet voor vast introduceren. De nieuwe regels voor 2022 zouden de show per slot van rekening ook al moeten verbeteren, toch?”

Tegen: "Wat mij betreft horen sprintraces niet thuis in de Formule 1. Als purist hou ik van het huidige format met één lange race op zondagmiddag. Het idee achter de introductie van sprintraces is de angst dat fans afhaken omdat de wedstrijden te lang duren. De GP’s van Bahrein en Imola 2021 hebben bewezen dat races van begin tot eind spannend en spectaculair kunnen zijn. Daar heb je geen kunstmatige ingrepen als een sprintrace voor nodig. Het is begrijpelijk dat de Formule 1-bonzen de sport aantrekkelijker willen maken voor een nieuw publiek, maar dan valt er wat mij betreft meer te winnen in de keuze voor circuits. Bepaalde banen leveren nooit spektakel op, ook niet met een nieuw format."

"De Formule 1 is sinds 1950 uitgegroeid tot een van de meest populaire sporten ter wereld, waarin enorm veel geld rond gaat. Die succesformule houdt al sinds jaar en dag stand, waar vele andere racekampioenschappen in die periode geflopt zijn. De Formule 1 heeft geen nieuw format nodig, de geschiedenis heeft bewezen dat dit concept werkt. En in een tijd waarin de F1 hard werkt aan een groener imago en kostenbesparingen, is een format met extra races naar mijn bescheiden mening lastig te verantwoorden."

Tegen: “Ik ben geen groot fan van het idee om het simpele feit dat het idee van een sprintrace te radicaal is voor de Formule 1. Het grootste voordeel dat de Formule 1 heeft ten opzichte van andere raceklassen is de geschiedenis die het heeft, en een race van 300 kilometer op zondag is een van de belangrijkste pijlers van de sport. Laat andere raceklassen maar experimenteren met het raceweekend, dat is allemaal prima, maar de Formule 1 moet heel voorzichtig zijn met dit soort dingen. Als fan vind ik dit geen stap in de goede richting.”

“Misschien dat de Formule 1 een aantal races kan organiseren die niet meetellen voor het kampioenschap, en die gebruiken om nieuwe dingen te proberen. Je zou de teams dan kunnen vragen om minimaal één andere coureur in te zetten, aangezien rijderswissels altijd veel gesprekstof opleveren. Waarom hebben we niet af en toe zo’n weekend? Dan zou Pierre Gasly nog een kans kunnen krijgen bij Red Bull, Mercedes kunnen kijken hoe George Russell het doet naast Lewis Hamilton en zouden een heleboel jonge coureurs uit de Formule 2 een racekans krijgen in de Formule 1, terwijl de sport intussen allerlei wilde ideeën uitprobeert. Een Formule 1-race hoeft immers niet mee te tellen voor het kampioenschap, dat deden ze in de jaren zeventig ook niet altijd. Ik denk dat dit soort races op veel belangstelling zouden kunnen rekenen en op een enthousiaste manier onthaald zouden worden door de fans. Maar om nou twijfelachtige experimenten uit te gaan voeren terwijl er een kampioenschap gaande is, is naar mening een beetje vreemd.”

Voor: “Ik ben wel voor sprintraces. Ik denk dat ze wel een bepaalde vorm van show kunnen brengen, zoals we ook in de Formule 2 zien. In de Formule 1 zal echter geen sprake zijn van een reversed grid en dat is jammer. Ik denk dat een omgekeerde WK-stand als startgrid voor de kwalificatierace wel interessant zou zijn. Zo zagen we in de W Series hoe Megan Gilkes, die laatste stond in het klassement, met drie duizendsten van een seconde verschil won van titelkandidaat Alice Powell. Natuurlijk zullen sommigen roepen dat een sprintrace indruist tegen het DNA van de sport, maar ik vind het DNA van de Formule 1 maar een vaag begrip, iets wat ook niet echt bestaat. Hetzelfde argument werd ook ingebracht toen er gesproken werd over de halo. Aan de andere kant klopt het wel dat de sprintraces problemen gaan geven bij de statistieken, bijvoorbeeld bij de pole-positions, aangezien de wedstrijden de startgrid van de Grand Prix zullen bepalen. Het wordt lastig om daar een oplossing voor te vinden.”

Wat vind jij?

Hoe kijk jij tegen een sprintrace op zaterdag aan? Ben je voor of tegen? Laat het hieronder weten in de reacties!