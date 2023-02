Op donderdagochtend kregen de fans eindelijk de Red Bull RB19 voor het seizoen 2023 te zien. Het kampioensteam hield in de aanloop naar de wintertest de kaarten goed tegen de borst. De presentatie in New York was niet veel meer dan een aangepaste kleurstelling op de oude wagen. Ook van de shakedown werden geen beelden naar buiten gebracht. In Bahrein was de RB19 eindelijk zichtbaar.

Viaplay-analist Tom Coronel maakt van de gelegenheid dankbaar gebruik en analyseert de voorkant van de bolide van Max Verstappen en Sergio Perez. Wat is het grootste verschil met de neus van Ferrari, en welke voordelen heeft dat?