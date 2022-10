VIDEO: Samenvatting VT1 GP van Verenigde Staten op Motorsport.com

Om 21.00 uur Nederlandse tijd sprong het licht aan het einde van de pitstraat op groen voor de eerste vrije training in Austin. De sessie werd kort onderbroken door een crash van Antonio Giovinazzi, die de Haas van Kevin Magnussen overnam. Na acht minuten zat zijn training er ook weer op. Verder hadden diverse Formule 1-coureurs momentjes en zat Max Verstappen Ferrari-junior Robert Shwartzman nog in de weg. Uiteindelijk was het Carlos Sainz die de snelste tijd reed, voor Verstappen.

