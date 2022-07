VIDEO: Samenvatting van tweede vrije training GP Oostenrijk

Verstappen: "Updates Red Bull zijn niet specifiek op mij gericht"

Max Verstappen lijkt zich de voorbije weken steeds beter thuis te voelen in de RB18. De balansproblemen die onder meer in Monaco speelden lijken achter de rug, al klaagt Sergio Perez nu juist over een minder gevoel in de auto. Volgens de Mexicaan hangt dat samen met upgrades die niet bij zijn rijstijl zouden passen. Krijgt Verstappen een auto die steeds meer of zijn lijf is geschreven of past de Nederlander zich beter aan? Tijdens de persconferentie in Oostenrijk geeft de wereldkampioen tekst en uitleg.