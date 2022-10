VIDEO: Een ronde op Suzuka met Max Verstappen

Het iconische Circuit Suzuka komt uit de koker van de Nederlander Hans Hugenholtz. Hij ontwierp het 5,807 kilometer lange circuit in 1962. Na diverse veranderingen streek de Formule 1 in 1987 neer op het Japanse asfalt aldaar. Inmiddels is de baan een vaste waarde op de F1-kalender, al zijn er wel twee uitstapjes geweest naar de Fuji Speedway. Het F1-ronderecord is met 1.30.983 in handen van Lewis Hamilton. Het circuit telt achttien bochten en is geliefd bij het merendeel van de Formule 1-coureurs.

Max Verstappen neemt je een ronde mee over de baan. De eerste bocht kan op hoge snelheid worden genomen. De heren worden meteen de tweede bocht ingeleid, waarna ze op weg gaan naar de Esses. Na het technische stuk volgen twee snelle rechterbochten en niet veel later is daar de hairpin. Een snel stuk met een bocht naar rechts volgt en eindigt bij Spoon. Daarna volgt opnieuw een lang recht stuk richting de legendarische 130R. Aan het einde van de ronde bevindt zich een chicane, waarna men met een flauw rechterbocht start-finish opdraait.

Bekijk de video van Verstappens ronde bovenaan dit artikel.