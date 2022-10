VIDEO: Red Bull Racing na negen jaar weer Formule 1-constructeurskampioen

Red Bull Racing is na negen jaren van droogte weer kampioen bij de constructeurs in de Formule 1. De renstal van onder meer Max Verstappen had in de Verenigde Staten genoeg aan een overwinning. Het kwam tijdens een weekend waarin bekend werd dat Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz op 78-jarige leeftijd is overleden. Na de kwalificatie hadden de mannen en dames uit Milton Keynes maar één doel voor ogen: Mateschitz eren met het winnen van de constructeurstitel. Dat is ze gelukt!

Daarnaast maakten ze ook een einde aan de hegemonie van Mercedes. Dat team was acht jaar lang onverslaanbaar, maar moest voor het eerst in het hybride tijdperk deze titel uit handen geven. Red Bull tekende in Austin voor hun vijfde constructeurskampioenschap. Het Red Bull-sprookje begon in 2005, maar de titel werd voor het eerst gewonnen in 2010. De combinatie Sebastian Vettel en Red Bull bleek vervolgens vier Formule 1-seizoenen niet te stoppen. Niet alleen werd de Duitser een viervoudig wereldkampioen, Red Bull was als team ook van 2010 tot en met 2013 het sterkste.

Het hybride tijdperk, dat in 2014 begon, werd door de Oostenrijkers niet goed afgetrapt. Jarenlang teisterde onder meer technisch malheur de renstal. Dit zorgde voor spanningen tussen Red Bull en motorfabrikant Renault. Uiteindelijk braken beide partijen met elkaar en sloeg Milton Keynes voor het F1-seizoen 2019 de handen ineen met Honda. Dat bleek uiteindelijk een gouden combinatie. Afgelopen zondag werd het harde werken bekroond met een vijfde wereldtitel. Voor Didi.