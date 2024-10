VIDEO: Opmerkelijke crash in VT1 tussen Bearman en Albon

Met nog iets meer dan 37 minuten te gaan in de eerste vrije training op het Autódromo Hermanos Rodríguez was de tweede rode vlag van de sessie een feit. Dit keer niet vanwege rommel op de baan, maar vanwege een incident tussen twee coureurs: Oliver Bearman - die voor deze sessie in de auto van Charles Leclerc stapt - en Alexander Albon. In de snelle tweede sector was Albon op hoge snelheid aan het rijden terwijl Bearman juist wat rustiger reed en ruimte leek te maken voor de Williams-coureur. Die raakte de kerbstone en verloor daarover de controle over de auto. Het gevolg: overstuur, een tik tegen de Ferrari van Bearman en een stevige impact in de baanafzetting. "Idioot!" schreeuwde Albon het uit op de boordradio. Voor Bearman kwam de impact als een verrassing: "Hij heeft mij geraakt."

De impact was dusdanig hevig dat de medical car ingezet moest worden om Albon op te halen, al kon de Britse Thai wel op eigen kracht uit de auto stappen. Ook Bearman was in orde, maar zijn linker voorwielophanging was flink beschadigd en zodoende kon hij de pitstraat niet eens opzoeken en zat zijn VT1-uiting er vroegtijdig op. De FW46 is er een stuk slechter aan toe, waardoor de Williams-monteurs voor een zware taak staan om deze auto op tijd te herstellen voor de tweede vrije training, die om middernacht Nederlandse tijd begint. Het incident is genoteerd door de stewards, die dus mogelijk nog de twee coureurs op het matje zullen roepen om uitleg te geven. Tegelijkertijd wordt Robert Shwartzman onderzocht vanwege het inhalen onder gele vlaggen, omdat hij Franco Colapinto had ingehaald terwijl die crash voor hem was gebeurd.