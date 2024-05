Update: Ocon krijgt vijf plaatsen gridstraf voor GP Canada

Het is een rommelige openingsronde van de Grand Prix van Monaco. De megacrash van Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg en Sergio Pérez viel het meeste op, maar ook de Alpine-coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon kwamen met elkaar in aanraking. Ocon zette een inhaalactie in bij zijn teamgenoot. Ocon drukte zich nogal fors langs Gasly en dat zorgde voor een touché. Ocon vloog een stuk door de lucht en klapte stevig op het asfalt. De neus van Gasly werd ook beschadigd. Beide Fransmannen konden hun weg vervolgen, maar het is het volgende hoofdstuk in de toch al niet prettige relatie tussen de coureurs.

De FIA heeft de beelden van het incident goed bekeken en is van mening dat Ocon de schuldige van het incident is. Hij krijgt een straf van tien seconden uitgedeeld, maar omdat hij al uitgevallen is kan deze in Monaco niet uitgezeten worden. Het is nu omgezet naar een gridstraf voor vijf plekken voor de volgende GP, die in Canada.

Ocon vertelde dat hij iets wilde forceren met zijn inhaalactie. "Ik weet dat je rustig aan moet doen, maar je moet tegelijkertijd 120 procent inzet tonen om in de top-tien te komen. Dat is voor mij en voor Pierre zo, we zagen het gisteren in de kwalificatie bij hem nog. Ongelukjes gebeuren, zo zit het", aldus de Alpine-coureur.

Na de touché met Gasly werd de rode vlag gezwaaid. Alpine had de tijd om de auto van Ocon te repareren, maar de schade bleek te groot. "De versnellingsbak was jammer genoeg kapot gegaan, anders had ik op P11 terug kunnen keren", verzucht Ocon, die bij het incident even met vier wielen los kwam. De klap bij het neerkomen dreunt nog wel even na, verzekert hij. "Maar de ophanging brak nu ook. Die heeft wat opgevangen. Ik denk dat het wel een beetje meevalt", besluit hij.