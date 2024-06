VIDEO: Meerdere coureurs op grasexcursie aan einde eerste F1-training

Nadat de pits twintig minuten gesloten bleef wegens pogingen om de plassen water van het asfalt te krijgen, waren er in de slotfase van de eerste vrije training voor de Canadese GP droge plekken te zien. De meeste coureurs besloten in de laatste minuten dan ook op slicks op pad te gaan, maar toch was het op sommige punten behoorlijk verraderlijk. Dat gold onder meer in de eerste bocht, waar Charles Leclerc even door het gras ging. De hotspot was echter bocht acht, waar een groot aantal rijders even door het nieuw aangelegde gras moest sturen. Valtteri Bottas ging er zelfs even achterstevoren, terwijl Max Verstappen ook even op excursie ging.