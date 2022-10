VIDEO: Verstappen in slotfase VT3 GP Japan toch naar snelste tijd

In de regen op vrijdag moest Max Verstappen steeds andere coureurs voor zich dulden, maar in het weekend dat hij zijn tweede wereldtitel kan veiligstellen heeft hij de vrije trainingen toch af kunnen sluiten met de snelste tijd. De Ferrari-coureurs waren aanvankelijk snel geweest op de softs, maar snelste man Carlos Sainz wist zich in zijn laatste run niet meer te verbeteren. Verstappen slaagde daar vervolgens wel in, nadat hij zich eerder op mediums al naar de voorlopig tweede tijd had gereden. Met zijn laatste poging op softs noteerde de coureur van Red Bull Racing 1.30.671, waarmee hij een kleine drie tienden van een seconde onder de tijd van zowel Sainz als Charles Leclerc dook. Uiteindelijk bleek dit ook genoeg om de derde training af te sluiten met de snelste tijd.

Om 8.00 uur Nederlandse tijd krijgt Verstappen de kans om pole-position te pakken in Japan, want dan begint de kwalificatie.