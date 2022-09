VIDEO: Max Verstappen met minimaal verschil naar pole Dutch Grand Prix

Na een moeizame vrijdag wist Max Verstappen op zaterdagochtend al een veel betere indruk achter te laten met de derde tijd in de derde training. In de kwalificatie zette hij de goede vorm door met snelste tijden in Q1 en Q2, maar na de eerste run van de allesbeslissende Q3 moest de Nederlander toch Ferrari-rijder Charles Leclerc voor zich dulden.

Daarna kwamen de coureurs allemaal nog naar buiten voor een tweede run en daarin werd het tempo nog iets opgevoerd. Leclerc dook onder zijn eigen snelste tijd, maar zag luttele seconden later hoe Verstappen het thuispubliek in vervoering bracht door daar 0.021 seconde onder te duiken. Ook Carlos Sainz verbeterde zich, maar hij moest op minder dan een tiende van Verstappen genoegen nemen met de derde tijd. Waar Verstappen het won en waar de Ferrari-coureurs het verloren in Q3, zie je in de video bovenaan de pagina.