Video: Max Verstappen legt het nieuwe Formule 1-reglement uit
Nog een week en dan start in Melbourne het nieuwe Formule 1-seizoen. Hoewel er de afgelopen weken veel is getest, blijven er nog veel vraagtekens rondom het nieuwe reglement. Max Verstappen helpt je op weg.
Als de Formule 1-wintertest in Barcelona en Bahrein ons één ding hebben geleerd dan is het dat de koningsklasse er de komende jaren met de nieuwe regels, nieuwe auto's, nieuwe banden en nieuwe krachtbronnen niet makkelijker op wordt. Red Bull Racing-coureur Max Verstappen helpt je op weg.
