Max Verstappen: "Denk niet dat we voor de overwinning meedoen"

Op 8 maart gaan in Albert Park de rode lichten uit voor de eerste race van het nieuwe F1-tijdperk, met een totaal andere auto en een compleet nieuwe motor. Max Verstappen, die aan de vooravond staat van zijn twaalfde seizoen in de koningsklasse, heeft niet het gevoel dat zijn Red Bull daar mee kan strijden voor de zege.

"Al met al met een positief gevoel, in de zin dat we heel weinig problemen hadden", blikt Verstappen tijdens de persdag van Viaplay terug op de testdagen in Bahrein. "Ik blijf het toch heel bijzonder vinden dat we het zo strak voor elkaar hadden, met zo'n nieuwe motor en in het algemeen met zoveel nieuwe mensen erbij. Dus op dat vlak ben ik heel blij."

Tegelijkertijd ziet de viervoudig wereldkampioen nog werk aan de winkel. "Als je naar de prestaties kijkt, denk ik wel dat we nog een stap moeten maken om echt vooraan mee te kunnen doen", vervolgt hij vanuit de Red Bull Technology Campus in Milton Keynes. "Want ik denk op dit moment dat we niet voor de overwinning mee zullen doen. Je moet realistisch blijven. Het was echter ook niet onze verwachting dat dat meteen het geval zou zijn, met de introductie van deze nieuwe reglementen en met onze eigen motor."

De concurrentie toonde zich in de voorbije weken niettemin onder de indruk van wat Red Bull tot dusver heeft laten zien. "Omdat ze dat denk ik ook niet hadden verwacht", zegt Verstappen over hoe de rivalen in de paddock reageerden. "Ze dachten natuurlijk dat de motor alleen maar uit elkaar zou ploffen. Dus op dat gebied hebben we het gewoon uitstekend gedaan en hebben we het goed voor elkaar. Daar mogen we best trots op zijn."

Over het verloop van de wintertests als geheel was Max Verstappen tevreden. Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Over het werk dat tussen de testdagen en de eerste race wordt verzet, zegt hij: "Er zijn nog heel veel dingen die je moet finetunen. Ook bij de motor. De reglementen zijn zo ingewikkeld dat je overal nog wel iets kunt verbeteren. Daar zijn we nu heel druk mee bezig. Ik kan natuurlijk niet in detail zeggen waar we aan werken, maar er is altijd ruimte voor verbetering."

Volgens Verstappen zal de RB22 er in Australië in grote lijnen hetzelfde uitzien als tijdens de tests in Bahrein. Gevraagd of er straks een compleet andere Red Bull verschijnt, antwoordt hij eerst gekscherend: "Nee, dat denk ik niet. De kleuren blijven mooi hetzelfde." Om vervolgens serieuzer te vervolgen: "De onderdelen zullen er redelijk hetzelfde uitzien. Maar gedurende het seizoen zul je bij veel teams wel grote veranderingen zien. Dat gaat echter stap voor stap."

