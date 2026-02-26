Max Verstappen: "Denk niet dat we voor de overwinning meedoen"
Max Verstappen verwacht niet dat Red Bull Racing over twee weken in Melbourne om de overwinning kan strijden. Dat liet hij weten tijdens de persdag van Viaplay.
Foto door: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Op 8 maart gaan in Albert Park de rode lichten uit voor de eerste race van het nieuwe F1-tijdperk, met een totaal andere auto en een compleet nieuwe motor. Max Verstappen, die aan de vooravond staat van zijn twaalfde seizoen in de koningsklasse, heeft niet het gevoel dat zijn Red Bull daar mee kan strijden voor de zege.
"Al met al met een positief gevoel, in de zin dat we heel weinig problemen hadden", blikt Verstappen tijdens de persdag van Viaplay terug op de testdagen in Bahrein. "Ik blijf het toch heel bijzonder vinden dat we het zo strak voor elkaar hadden, met zo'n nieuwe motor en in het algemeen met zoveel nieuwe mensen erbij. Dus op dat vlak ben ik heel blij."
Tegelijkertijd ziet de viervoudig wereldkampioen nog werk aan de winkel. "Als je naar de prestaties kijkt, denk ik wel dat we nog een stap moeten maken om echt vooraan mee te kunnen doen", vervolgt hij vanuit de Red Bull Technology Campus in Milton Keynes. "Want ik denk op dit moment dat we niet voor de overwinning mee zullen doen. Je moet realistisch blijven. Het was echter ook niet onze verwachting dat dat meteen het geval zou zijn, met de introductie van deze nieuwe reglementen en met onze eigen motor."
De concurrentie toonde zich in de voorbije weken niettemin onder de indruk van wat Red Bull tot dusver heeft laten zien. "Omdat ze dat denk ik ook niet hadden verwacht", zegt Verstappen over hoe de rivalen in de paddock reageerden. "Ze dachten natuurlijk dat de motor alleen maar uit elkaar zou ploffen. Dus op dat gebied hebben we het gewoon uitstekend gedaan en hebben we het goed voor elkaar. Daar mogen we best trots op zijn."
Over het verloop van de wintertests als geheel was Max Verstappen tevreden.
Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Over het werk dat tussen de testdagen en de eerste race wordt verzet, zegt hij: "Er zijn nog heel veel dingen die je moet finetunen. Ook bij de motor. De reglementen zijn zo ingewikkeld dat je overal nog wel iets kunt verbeteren. Daar zijn we nu heel druk mee bezig. Ik kan natuurlijk niet in detail zeggen waar we aan werken, maar er is altijd ruimte voor verbetering."
Volgens Verstappen zal de RB22 er in Australië in grote lijnen hetzelfde uitzien als tijdens de tests in Bahrein. Gevraagd of er straks een compleet andere Red Bull verschijnt, antwoordt hij eerst gekscherend: "Nee, dat denk ik niet. De kleuren blijven mooi hetzelfde." Om vervolgens serieuzer te vervolgen: "De onderdelen zullen er redelijk hetzelfde uitzien. Maar gedurende het seizoen zul je bij veel teams wel grote veranderingen zien. Dat gaat echter stap voor stap."
Bekijk: Maxplainer: Max Verstappen legt uit wat er verandert in F1
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Video: Max Verstappen legt het nieuwe Formule 1-reglement uit
De grote les uit 2025 die Álex Márquez wil toepassen in MotoGP 2026
Waarom Marc Márquez met aeropakket GP24 aan MotoGP-seizoen 2026 begint
Foto's: De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in beeld
De voorwaarde van Verstappen en Alonso voor Le Mans-deelname met Vettel
Horner: Verstappens niet verantwoordelijk voor mijn ontslag bij Red Bull
Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?
Max Verstappen ziet rally niet als een optie: "Dat is voor mij de grens"
Voormalig Ferrari-engineer Smedley: "Verstappen is de ultieme vechter"
De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?
Waarom Melbourne lastig wordt voor F1 – en hoe een plan B van de FIA eruit kan zien
Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?
De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?
De F1-wagen die zo goed was dat zelfs Ferrari ervan schrok
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties