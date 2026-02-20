Max Verstappen: "Duidelijk dat er werk te doen is om sneller te worden"

De reeks testdagen in de aanloop naar de start van het Formule 1-seizoen 2026 kwam vrijdag ten einde met de derde dag van de tweede testweek in Bahrein. Nadat Isack Hadjar de week aftrapte en Max Verstappen de hele donderdag voor zijn rekening nam, koos Red Bull Racing ervoor om de rijtijd op de slotdag eerlijk te verdelen onder beide coureurs.

Hadjar stapte vrijdag als eerste in de RB22 en legde uiteindelijk 59 ronden af op het Bahrain International Circuit, waarna hij de auto voor de middagsessie afstond aan Verstappen. De Nederlander ging 65 keer rond en reed een 1.33.109 als snelste rondetijd, waarmee hij de derde tijd van de dag noteerde. Na afloop keek Verstappen tevreden terug op het verloop van de test.

"Deze week was een goede start. Tijdens mijn runs in de auto hebben we in principe het volledige programma kunnen afwerken, dus dat is positief, want we hebben veel data om door te nemen en te analyseren", oordeelde Verstappen. Hij deelde ook een compliment uit aan Red Bull voor hoe het team gewerkt heeft in de afgelopen periode.

"Voorafgaand aan de test in Bahrein denk ik dat we ons zo goed mogelijk hebben voorbereid en het team heeft uitstekend werk geleverd om ons te brengen waar we nu staan. Het is natuurlijk duidelijk dat er nog behoorlijk wat werk te doen is om sneller te worden, dus daar zullen we aan blijven werken. Laten we zien wat Melbourne ons brengt: het is geweldig om weer te racen, maar we moeten hard blijven werken."

Isack Hadjar kijkt ook tevreden terug op de voorbereiding die hij met Red Bull heeft gedraaid. Foto door: Mark Thompson / Getty Images

Op de ranglijst van de laatste testdag in Bahrein eindigde Verstappen tien plaatsen boven Hadjar, die een 1.34.511 als snelste tijd reed. Voor de Fransman is het de eerste keer dat hij een reglementswijziging in F1 meemaakt en dat biedt hem meer kansen om bij te dragen aan de ontwikkeling van de auto. "We hebben het maximale uit de laatste testdag gehaald. We hebben veel set-upwijzigingen uitgeprobeerd en die waren allemaal logisch, dus ik heb een goed gevoel bij de richting die we zijn ingeslagen", zei Hadjar.

"Het tempo op lange runs en met veel brandstof was ook goed. Toen ik in de Formule 1 begon, was de auto al min of meer volledig doorontwikkeld. Ik heb ervan genoten om meer input te kunnen geven en het team in de juiste richting te sturen. Ik ben erg tevreden over wat we deze week hebben geleerd en kijk ernaar uit om in Melbourne te gaan racen."

Red Bull heeft nog een kleine twee weken de tijd om de data uit de tests in Barcelona en Bahrein te analyseren, voordat het F1-seizoen tussen 6 en 8 maart wordt geopend met de Grand Prix van Australië.