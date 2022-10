2017 was een pechseizoen voor Max Verstappen. De Renault-motor van de Red Bull was zeer onbetrouwbaar en de Nederlander kwam vaak met technische pech langs de kant te staan. Ook had hij een abonnementje op aangereden worden in de eerste bocht. Die keren dat zijn wagen niet vroegtijdig stukging, moesten er dus ook punten binnengehaald worden.

Bij de Grand Prix van Amerika moest Verstappen vanuit het achterveld komen door een forse gridstraf. Hij was weer eens over de limiet gegaan van het aantal motorcomponenten die gebruikt mochten worden. Verstappen reed een sterke inhaalrace en lag met nog een aantal ronden te gaan vierde, vlak achter Ferrari-coureurs Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel. Verstappen probeerde van alles om het podium te pakken, en in de laatste ronde zag hij zijn kans. Raikkonen kwam slecht weg uit een langzame linkerbocht, en in de snelle rechter die daarna kwam, met een driedubbele ‘apex’, zette de Limburger zijn wagen aan de binnenkant. “Max Verstappen, je bent briljant”, riep teambaas Christian Horner na de race over de boordradio.

Weggehaald achter podium

De stewards konden de actie echter niet zo waarderen. Verstappen ging namelijk kortstondig met vier wielen van de baan. Hij kreeg, terwijl hij al in het kamertje achter het podium stond, te horen dat hij een tijdstraf van vijf seconden had gekregen. Hij moest het podium verlaten voordat hij er überhaupt opstond. Exact hetzelfde gebeurde ongeveer een jaar eerder ook, toen Verstappen een penalty kreeg voor het voordeel halen uit het buiten de baan rijden op Mexico.

Verstappen was op één steward in het bijzonder boos. Volgens de Nederlander zat vooral Garry Connelly erachter. Het was een nieuwe smet op een toch wel zeer vervelend seizoen van 2017. De week erop zou het in ieder geval beter gaan, want toen won hij de Grand Prix van Mexico. Uiteindelijk haalde Verstappen vorig jaar alsnog zijn gram op COTA, want toen won hij de GP van Amerika.