VIDEO: Stroll slaat modderfiguur in Q1 F1 Japan

Suzuka is normaal gesproken al niet het favoriete circuit van Lance Stroll en ook dit jaar gaat het niet goed. De Canadees miste de pace van teamgenoot Fernando Alonso en moest vechten om uit Q1 te komen. Stroll verloor dat gevecht en moet de race van zondag op P16 beginnen. Dat is simpelweg teleurstellend, want de Aston Martin is normaal gesproken goed genoeg voor een top-tien.

Wie profiteert? Nou, onder andere Esteban Ocon en Valtteri Bottas zijn erin geslaagd om door te stoten naar Q2. Deze coureurs stonden op veel lijstjes om in Q1 te stranden, maar dat gebeurde dus niet.